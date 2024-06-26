Kars’ta Mayıs ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 49 bin 682 olurken, Türkiye’de ise 232 bin 401 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü verilerine göre Kars’ta Mayıs’ta trafiğe kayıtlı araç sayısında artış olduğu gözlendi. Nisan ayında 49 bin 397 aracın trafiğe kayıtlı olduğu açıklanırken, Mayıs ayında 285 yeni araç kaydı ile bu sayı 49 bin 682’yi buldu.TUİK Kars Bölge Müdürlüğü’ne bağlı illerden Ağrı’da 32 bin 838, Iğdır’da 33 bin 214 ve Ardahan’da Mayıs ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 20 bin 222 oldu.Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,9’unu motosiklet, yüzde 38,5’ini otomobil, yüzde 7,5’ini kamyonet, yüzde 3,5’ini traktör, yüzde 1,7’sini kamyon, yüzde 0,5’ini minibüs, yüzde 0,3’ünü otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 18,4 arttı.Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 61,5, otobüste yüzde 38,8, otomobilde yüzde 38,2, kamyonda yüzde 31,1, minibüste yüzde 26,2, traktörde yüzde 25,7, kamyonette yüzde 25,6 ve motosiklette yüzde 4,4 arttı.