Türkiye’nin en yüksek zirvesi Ağrı Dağı, yılın her mevsimi kar ve buzullarıyla dağcıların ilgi odağı olmaya devam ediyor.İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırında yer alan bu görkemli dağ, zirvesindeki kalıcı kar ve buzullarıyla tırmanış sporcularına eşsiz bir deneyim sunuyor."Türkiye’nin çatısı" olarak anılan 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı, yaz aylarında bile erimeyen buzullarıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı dağcıyı ağırlıyor. Profesyonel dağcıların aradığı tüm şartları bünyesinde barındıran dağ, zorlu tırmanış rotalarıyla dağcıları kendine çekiyor. Doğubayazıt ilçesine bağlı Çevirme mezrasında hazırlıklarını tamamlayan dağcılar, eşyalarını atlara yükleyerek zorlu bir yürüyüşe başlıyor. 3 bin 200 metre rakımdaki ilk kamp alanına ulaşan dağcılar, burada yüksekliğe uyum sağlamak için dinleniyor. Ertesi gün ise 4 bin 200 metreye çıkarak ikinci kampı kuruyor. Gece boyunca soğuk hava ve fırtınaya göğüs geren dağcılar, sabahın ilk ışıklarıyla zirve yolculuğuna devam ediyor. Buzullar üzerinde ilerleyen dağcılar, zorlu bir mücadele sonrasında zirveye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Ağrı Dağı, aynı zamanda fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor. Dağın eşsiz manzaraları, fotoğraf karelerine yansıtılıyor.