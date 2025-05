Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7.’si düzenlenen Yapı Dekorasyon Fuarı’nın açılış töreni büyük katılımla gerçekleştirildi.21 Mayıs Çarşamba günü Mişmişpark Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen açılış törenine Vali Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in yanı sıra idari ve mülki erkan, ilçe belediye başkanları, siyasi parti il ve ilçe başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, firma temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er yaptığı konuşmada, "7’ncisini düzenlediğimiz Yapı Dekorasyon Fuarımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bir deprem süreci yaşadık. Deprem sürecinden sonra bazı şeyler inkıtaya uğradı ki bunlardan biri de fuar ve festivaller. Mesela Kitap Fuarı dört yıldır yapılmıyordu, biz geçen sene yaptık. Buradaki hedefimiz özellikle şunu ifade edeyim, Malatya ayağa kalkıyor. Hiçbir tereddüdünüz olmasın. Sağda solda inşaatlarımızı da görüyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlarımızın güçlü desteği ve burada milletvekillerimizle, Sayın Valimizle, Belediye Başkanlarımız ile çok hummalı bir çalışma içerisine girdik. İnşallah bu yılsonuna kadar şehrimizde konutların ve işyerlerinin büyük bir kısmı teslim edilmiş olacak. Tabii belediyecilik hizmetleri devam ediyor. Burada onlardan bahsetmeyelim ama şunu ifade edeyim bu fuarlar şehrimizin, hatta bölgemizin kalkınması anlamında büyük önem arz ediyor. Yapı Dekorasyon Fuarı da yaklaşık 7 yıldır yapılmıyordu. Biraz inkıtaya uğramış daha sonra pandemi ve depremler derken ertelenmişlerdi. Biz bugün 7’inci Yapı Dekorasyon Fuarımızı gerçekleştiriyoruz. Burada şu an çevre illerden gelen firmalar, iş insanlarımız, kardeşlerimiz var, ilimizden katılım sağlayanlar var, iş insanlarımız var, resmi kurumlardan gelip stant açanlar var. Hepsine hoş geldiniz diyorum, sefalar getirdiniz diyorum. İnşallah muvaffakiyetler diliyoruz, burada hayırlı ve bereketli bir fuar süreci geçirmiş oluruz. Fuarımızın şehrimize ve bölgemize önemli katkıları olacağını düşünüyorum" dedi.Malatya Valisi Seddar Yavuz ise yaptığı konuşmada yapılan fuarın hayırlar getirmesini temenni ederek, "7’nci Malatya Yapı Dekorasyon Fuarı’nın başarılı geçmesini temenni ediyorum. Şehrimizi Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde ayağa kaldırıyoruz. Her zaman söylediğim bir söz vardır, ‘Kaynağımız var projemiz var iarede ve gücümüz var. Öyleyse hep beraber Malatya’yı ayağa kaldıralım’ fikriyle yola çıktık. Burada gönül birlikleriyle toplumun her kesimi ile özellikle Büyükşehir Belediyemiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız ile tam bir anlayış içerisinde yolumuza devam ediyoruz. Allah’a hamd olsun ki bu geçen süre içerisinde bunların meyvelerini hep beraber topluyoruz. Ancak diğer taraftan da böyle çeşitli fuarlarla sosyal, kültürel, sosyal ve ekonomik faaliyetlerle şehrimizin normalleşmesine katı sağlamamız gerekiyor. Bu fuarın düzenlenmesinde büyük emeği olan çok kıymetli dostum Büyükşehir Belediye Başkanımızı, kıymetli ekibini, fuarımıza iştigal eden firmalarımızın temsilcilerini gönülden tebrik ediyorum. Fuarımızın hayırlı ve uğurlu olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum" şeklinde konuştu.Yapılan protokol konuşmalarının ardından, 7. Malatya Yapı Dekorasyon Fuarı, törene katılan protokol üyeleri tarafından kurdelesi kesilerek açıldı. Açılışın ardından stantlar tek tek gezilerek, firma yetkilileri ve vatandaşlarla sohbet edildi.25’i üretici firma, 22’si bayii satışı yapan firma olmak üzere toplam 47 firmanın yer aldığı Malatya 7’nci Yapı Dekorasyon Fuarı, 21-25 Mayıs tarihleri arasında 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.Ayrıca fuar alanında bulunan deprem tırındaki personeller tarafından vatandaşlara deprem ile ilgili bilgiler verilirken, Büyükşehir Belediyesi ve AFAD tarafından açılan stantlarda da yine bilgilendirme ve sorunların çözümü hakkında yardımcı olunuyor.