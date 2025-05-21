Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca, "Ombudsman Muş’ta Gençlerle Buluşuyor" programına katıldı.İslami İlimler Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen "Ombudsman Muş’ta Gençlerle Buluşuyor" program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.Kamu Denetçiliği Kurumu’nun tanıtım videosunun izletilmesinin ardından konuşan Akarca, Sultan Alparslan diyarında, bu toprakları vatan yapan ecdadın bulunduğu ve geçtiği bu bölgede bulunmaktan dolayı çok memnun olduğunu belirterek, "Muş’un hala hak ettiği düzeyde bir turizm potansiyeline sahip olmadığını görüyoruz. İnşallah bundan sonraki gelişmelerle özellikle ’Terörsüz Türkiye’ ile bu gelinen aşamada bütün Türkiye’nin ve bütün bölgenin daha huzurlu, refah içerisinde, güvenlik içerisinde büyük aşamalar kaydedeceğine yürekten inanıyorum. Onun için Cumhuriyet tarihinin bu en önemli projesi olan, en önemli aşaması olan ’Terörsüz Türkiye’ düşüncesinin milletimize ve hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Burası tabi ki medeniyetlerin gelip geçtiği, tarihe tanıklık eden ve gerçekten de ecdadımızın izlerini taşıyan bir memleket, çok özelliği olan bir şehir" dedi.Kamu Denetçiliği Kurumu 2010 yılında Anayasa’nın 74. maddesine yapılan bir ilave hükümle kurulduğunu hatırlatan Akarca, "Anayasal alt yapıya kavuştu ve 14 Haziran 2012 tarihinde 6328 sayılı kanunla da kurumumuz kuruldu. 2013 yılından itibaren de başvuruları almaktayız. Kamu Denetçiliği Kurumu’nda bir başdenetçi 5 denetçi görev yapmakta. 130 uzmanımız 155 de personelimiz bulunmaktadır. Yıllık 15-20 bin arası başvuru alıyoruz. Kurulduğu tarihten bu yana da yaklaşık 250 bin başvuru aldık ve bunların tamamını sonuçlandırdık. Kamu hizmetlerinin işleyişinde etkin bir şikayet mekanizması oluşturmak amacıyla kuruldu. Elbette biliyorsunuz idarenin her türlü iş ve eylemleri adli denetime tabi. Çünkü burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti laik, sosyal, demokratik bir hukuk devleti. Kamu Denetçiliği Kurumu, ücretsiz halkın avukatlığını yapıyor. Çünkü herhangi bir harç ve başvuru masrafı alınmıyor. Başvuru şekilleri çok basit ve kolay. Halkın ücretsiz avukatlığının yanı sıra biz idareye de iyi yönetim ilkeleri hususunda rehberlik yapıyoruz. İdarenin daha iyi işlemesi için insan odaklı, hesap verebilir, şeffaf ve adil bir yaklaşım içerisinde bulunması için kendilerine tavsiyelerde ve önerilerde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.Bir çok konuyu çözüme kavuşturduklarını anlatan Akarca, "Bu toplantıların amacı da size kurumu tanıtmak, hak aramanın bilincinde varmanız, bu bilinçle hareket etmeniz meşru ve demokratik zeminlerde hakkınızı sonuna kadar arayabilirsiniz. Bütün yollar açık. İşte ister mahkemeye başvurursunuz İster Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurursunuz. Bizim sahaya gittiğimizde gözlemlediklerimizi rapor haline getiriyoruz. Yılda bir defa Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne raporumuzu sunuyoruz. Bu da son derece etkin bir denetim mekanizmasını oluşturuyor. Sevgili öğrenciler, üniversitede diploması sadece bir belge ve hayatınızda önemli bir sıçrama noktası olabilir. Ancak bu yeterli değil. Sizin çok çalışmanız, kendinizi iyi yetiştirmeniz, sorgulayan, araştıran, merak eden bir kişiliğe sahip olmanız son derece önemli. Mutlaka bir ya da iki yabancı dil bilmeniz gerekiyor. Yüksek lisans ve mümkünse doktora yapmanız gerekiyor. Çeşitli alanlarda bu bilgiye ulaşmak artık dijital dünyada çok mümkün hale geliyor. Üniversite yıllarının kıymetini bilin. Devletimiz ve milletimiz eğitime ve öğretime çok büyük önem veriyor ve çok ciddi yatırımlar yapıyor. Her günde bu alanda gerçekten çok ciddi yatırımlar yapılmaktadır. Mutlaka yapay zeka konusunu öğrenmeniz gerekiyor. Dijital dünyayı iyi takip etmeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı.Muş Valisi Avni Çakır ise vatandaşa hizmet sunulurken eksik, aksayan, yerine getirilmeyen birçok konuda ortaya çıkabildiğini belirterek, "Bu konularda hızlı, pratik, yargıya intikal etmeden, gereksiz ceza hükmünü arttırmadan yazışmalara fırsat vermeden ve vatandaşlarımızın haklı olduğu konularda işlerinin en kısa sürede halletmesi konusunda ortaya çıkan bir kurumumuz. Tabii Ombudsmanlık deyince aklımıza Kuzey Avrupa ülkeleri geliyor. Çıkış kaynağı da orası. 2012 yılında bizim de yönetim hayatımıza girmiş. Bazen ombudsmanın bu tür çalışmaları da aslında devletin yapmış olduğu iş ve işlemlerinde illa eksiklik aramıyor. Bazen de diyor ki kardeşim neticede olay bu. Senin konumda yapılacak bir şey yok. Ben de yıllarca müfettişlik yaptım. Bizde ombudsmanlık kurumumuzda 100 bin başvuru var. Bu başvuruların yüzde 10’unun dahi yargıyı intikal edeceğini düşünürsek 10 binden fazla bir başvuru ediyor. Buda gereksiz zaman kaybı, yazışma, adli yükünün artışı demek. Bu anlamda zaten tüm iş ve işlemlerimizi hukuk ölçeğinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en hızlı, en seri ve en verimli bir şekilde biz de yerine getirmek, talepleri karşılamak için tüm arkadaşlarımızla uyum içerisinde çalışıyoruz. Bizim de referansımız tamamen Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasası, kanunları, bu konudaki kurallarıdır" dedi.Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, kurum amirleri, muhtarlar ve üniversite öğrencileri katıldı.