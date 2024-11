Erzurum’un Oltu ilçesinde 10 yaşından bu yana demircilik yapan 75 yaşındaki Halis Ayan, üç kuşaktır devam eden mesleğin kendisiyle beraber nihayet bulacağını söyledi.Oltu’nun tanınmış demirci ustalarından Halis Ayan Usta, mesleğini 65 yıldır büyük bir özveriyle sürdürüyor. Dededen toruna devam eden mesleğini yaşatmaya çalışan Halis Usta, nal mıhçılığı gibi geleneksel demircilik mesleklerinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti."Dede mesleği üç kuşaktır bizde devam ediyor"Halis Ayan, dedesinin mirasını taşıyarak 10 yaşında başladığı demircilik mesleğini tam 65 yıldır sürdürüyor. Çocuklarının bu mesleği devralmasını istediğini ancak onların farklı meslekler tercih ettiğini ifade eden Halis Usta, "Çocuklarım bu işin çok zor olduğunu belirtip ’ağır iş’ diyerek mesleği istemediler. Hepsi devlet memuru oldu. Benden sonra bu tezgah kapanacak" dedi."Eskisi gibi at, eşek, öküz yok. Mesleğimiz yok oluyor"Halis Ayan, demircilik mesleğinin zorluklarına dikkat çekerek, "Demircilik gerçekten zor bir meslek ama ben alın terimle bugüne geldim. Çocuklarımı büyütürken de aynı mesleği yapıyordum. Eskisi gibi at, eşek, öküz yok; bu işler yok oluyor. Artık kimse bu mesleği öğrenmek istemiyor" şeklinde konuştu.Yorgunluğu kedi ve tavuklarla atıyor65 yıl boyunca aynı heyecanla işini yapan Halis Ayan, yorulduğunda dinlenmek için kedilerine ve tavuklarına zaman ayırıyor. "Dükkanımı açarken hala aynı heyecanı duyuyorum. Yorgun olduğumda kedilerim var, tavuklarıma yem veriyorum. Onlarla ilgilenip biraz dinleniyorum, sonra işime tekrar dönüyorum" diyen Halis Usta, mesleğine olan bağlılığını ve yaşamına dair küçük mutluluklarını sıkça dile getiriyor."Benden sonra işi yapacak kimse yok"Halis Usta, mesleğinin geleceği konusunda endişelerini de dile getirerek şöyle konuştu:"Benden sonra bu işi yapacak kimse de yok. Nal mıhçılığı gibi geleneksel meslekler yok oluyor. Artık bu işin ustası kalmadı, her geçen gün bu geleneğin kaybolduğunu hissediyorum."