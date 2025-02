Elazığ’da 28 Şubat mağduru olan eski Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, "Postmodern darbe değil, o çok gerici ve bağnaz olan yapılardır. En büyük yobaz ve gerici onlardır. Başörtüsüne sıkıntı oluşturanlar bağnazdır. Modern diye bir şey yok. Allah’a şükür başörtümü hep inancım olarak taktım" dedi.28 Şubat 1997’de gerçekleşen postmodern darbe sonrasında memurluk görevinden zorla istifa ettirilen Fethiye Atlı, aradan 28 yıl geçmesine rağmen o günleri unutmadı. Atlı, o dönem yaşadıkları zorlu süreci İHA’ya anlattı. 28 Şubat mağduru Fethiye Atlı, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a rabbim hayırlı ve uzun ömür versin. Çünkü Cumhurbaşkanımız bizim davamızı ve sıkıntılarımızı soruşturan o dönemde başbakandı. O zaman gazeteler ’Kaosa kalkan 411 el’ manşetleri attı. Bu yasağı kaldırmak için hükümet öneri verdiğinde orada 411 vekil kabul oyu vermişti diye bu manşeti atmışlardı. O dönem de, şimdi de muhalefet olan -Allah onlara her zaman muhalefetle kalmayı nasip etsin inşallah- bir ara dediler ki ’Biz helallik istiyoruz’ ama kusura bakmasınlar helallik diye bir şey yok. Ben hakkımı helal etmiyorum. O dönem çektiğim sıkıntıları başörtülüler bilir, başka kimse bilmez. 2000 yılında Ankara’dan karar geldi. Onlardan birisi Cumhuriyet Halk Partisi’nde Akif Hamzaçebi’dir. O zaman Maliye’de Gelirler Genel Müdürüydü. Benim işten atılmama neden olan imzalardan birisi onun imzasıdır. Ben hiçbir zaman CHP’nin başörtüsü sorununa destek olacağına inanmıyorum, inancım hiç olmadı, olmayacak da. Onlar sırf ortalığı karıştırmak ve muhalefet olsun diye varlar. Onlar hayatta iktidar olamazlar, devleti yönetemezler. Onlarda öyle bir beceri yok. Bugün yaptıkları her şey ortadadır. Cumhurbaşkanımız sayesinde ben burada iki dönem başörtümle belediye başkanlığı yaptım. Ben onlarca hizmeti, Cumhurbaşkanımız ve devletimiz sayesinde yaptım. Şu anda 25 yataklı devlet hastanemiz ve lojmanı Cumhurbaşkanımız sayesinde burada yaptırdık. Sırf başörtüsü yasağında yaptıklarından dolayı ölene kadar Cumhurbaşkanımızın yanında olacağım. Çünkü kendisi bir haksızlığı ortadan kaldırdı. Bir sürü kızımız okulunu okuyor, devlet dairelerinde çalışıyor, Mecliste insanları temsil ediyorlar. Onun için Cumhurbaşkanımıza her zaman duacıyız, bundan sonra da duacı olacağız" diye konuştu.’’Hükümet af çıkardı fakat FETÖ’cüler bizleri çok süründürdü’’Bu sorunların 1997 yılında başladığını aktaran Atlı, "Biz o dönemler izine ayrılıyorduk ya da rapor almaya çalışıyorduk. Elazığ’da artık rapor alamayınca Malatya’ya gidip alıyorduk. Sıkıntılı bir süreçti. Kaymakamlarımız isteyerek veya istemeyerek de olsa onlar da bu sürece dahil oldular. Biz her defasında savunmamızı verdik. Başörtüsünün siyasi olarak değil, inancımız gereği olduğunu söyledik. Dilekçelerimizde ve savunmalarımızda bunları hep dile getirdik ama yapacak bir şey yoktu, bizi işten attılar. 2000 yılında Malatya İdare Mahkemesine dava açtık. Orası reddedince Ankara 7’nci İdare Mahkemesine dava açtık. Orada da davamız reddedildi. Davamız hiçbir zaman sonuca gitmedi. Hükümet bir ara af çıkardı, biz dönmek için Maliye Bakanlığına dilekçe verdik. Demek ki orada da FETÖ’cüler vardı, bizleri çok süründürdüler ve almadılar. O süreçten sonra Rabbim nasip etti, başörtüsü sorunu kalktıktan sonra 2014 yılında Elazığ’ın Keban ilçesinde belediye başkan adayı oldum. Rabbim nasip etti ve başörtüsü ile belediye başkanlığını kazanarak Keban tarihinde ilk defa AK Parti iktidarıyla belediye başkanı olarak hizmete başladım. Rabbime şükürler olsun ki bize bugünleri gösterdi. İnancımızdan dolayı örttüğümüz başörtümüzle beraber biz memleketimize ve ilçemize hizmet ettik. Rabbim bu işe vesile olan herkesten razı olsun" şeklinde konuştu.’’Ben hakkımı helal etmiyorum’’Babasının Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) 1977 yılında Keban’da belediye başkanı olduğunu da anlatan Atlı, "1980 darbesiyle görevden alındı. Biz o dönem çok sıkıntılar yaşadık. Rahmetli babam içeri alındı, daha sonrasında bir şey çıkmadığı için serbest bıraktılar ama biz o günden sonra çok sıkıntılar yaşadık. Babam esnaftı, döndü esnaflık yapmak istedi ama sıkıntılar yaşadık. Biz 14 sene boyunca Keban’da ve Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde bir baraka kiralayıp, malzemeler satıyorduk. Hatta seçim döneminde bana ‘bohçacı parçası’ demişlerdi. Biz bohçacı parçası olmaktan dahi gurur duyuyoruz. Çünkü alnımızın akıyla biz orada evimize ekmek götürdük. Rabbim babamın mekanını cennet etsin. Hiçbir zaman devletine düşman olmadı. Ben hakkımı helal etmiyorum. Ne bu dünyada ne de ahirette onlarla yüz yüze gelmek istemiyorum. İlk görev yerim Gümüşhane’nin Şiran ilçesiydi, 1993’de Elazığ’a geldim. Babam rahmetli olunca direkt Keban’a geldim. 2000 yılına kadar Keban’da çalıştım. Hiçbir zaman siyasi bir duruş belirtmeyerek herkese hizmet ettim. Rabbim nasip etti belediye başkanlığım döneminde de ayrım yapmadan Keban’a hizmet ettim. Onlar demişti ya ’bin yıl sürecek’, bin yıl sürmedi. Onların hepsi gitti. Şu anda mezardalar, inşallah hesap veriyorlardır. Postmodern darbe değil, o çok gerici ve bağnaz olan yapılardır. Hiçbir zaman modern demesinler kendilerine. En büyük yobaz ve gerici onlardır. Başörtüsüne sıkıntı oluşturanlar bağnazdır. Modern diye bir şey yok. Allah’a şükür başörtümü hep inancım olarak taktım. Rabbim de buna şahittir" dedi.