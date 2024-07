Doğu Anadolu Bölgesi’nde 7 il 58 ilçe 4 bin 500 köye hizmet veren Aras Elektrik, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu yıl sonu itibariyle Şirket, faaliyet bölgesindeki Kars iline toplamda 271.4 Milyon TL’lik yatırım yapmış olacak.Hizmet bölgesinde hayatına dokunduğu 2 milyondan fazla insana kaliteli, güvenilir ve hızlı enerji arzı sağlamak adına yatırımlarına devam eden Aras Elektrik, özel sektöre devredildiği 2013 yılından bu yana faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. 2013 yılından 2021 yılına kadar olan 9 yıllık sürede 1.845.753.810,86 TL’lik yatırım yapan Şirket, 2024 yılında da planladığı yatırımıyla, kente toplamda 271.4 Milyon TL’lik yatırım sağlamış olacak.“Projelerimiz İçin Önemli Bütçeler Ayırdık”Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Kars İl Koordinatörü Zafer Demir: “2013 yılından bu yana kesintisiz enerji hizmeti sunma yolculuğundaki hedeflerimize yaptığımız yatırımlarla her geçen yıl daha da yaklaşıyoruz. Şebeke altyapısı, bakım ve teknoloji alanlarındaki yatırımlara öncelik tanıyarak bu çalışmalara önemli bütçeler ayırdık. Bu yılsonu itibariyle tamamlayacağımız projelerimiz ile elektrik dağıtım hizmetimizin daha kaliteli, sürekli ve çevreye uyumlu bir şekilde sunulmasını sağlamış olacağız.” ifadelerini kullandı.“Arıza Giderme Süresini 1 Saatin Altına Düşürdük”Çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiklerini aktaran Sistem İşletme Sorumlusu Abdulsamet Aydın: “Devirden bu yana şebeke altyapısında, enerji nakil hatlarında, aydınlatma çalışmalarında, arıza giderme sürelerinde ve diğer birçok konuda sürekli iyileştirmeler yaptık. Şirket olarak teknolojiyi yakından takip edip sistemlerimiz için çok ciddi yatırımlar sağladık. Yaptığımız bu yatırımlarla da her geçen yıl arıza giderme sürelerimizi büyük oranda düşürmeye devam ettik. Özelleşmenin ilk yıllarında arıza giderme süremiz 8-9 saat iken şimdi 1 saatin altına iyaklaşık 45 dakikaya indirmeyi başardık. Ayrıca ortalama kesinti sayısını ise 20’den 2.5’e düşürdük ve yıl sonuna kadar 2’nin altına düşürmeyi hedefliyoruz. Bu sayılar kesinti sayı ve sürelerinde ciddi bir oranda iyileştirmeyi yakaladığımızı gösteriyor. Arızalara anında müdahale için her türlü teknolojik altyapımızı kullanıyor, daha iyi olması için büyük bir çaba gösteriyoruz.” dedi.“Bakım Çalışmalarımız Aralıksız Devam Ediyor”Kente daha kaliteli ve kesintisiz enerji hizmeti sunmak adına bütün bakımların düzenli olarak yapıldığını ifade eden Demir: “Yaptığımız yatırımlarla bakım çalışmalarımızı ileri seviyeye taşıdık. Tüm şebekemizde bakım çalışmalarını düzenli olarak yapıyoruz. Yaptığımız yatırım ve bakım çalışmalarıyla her yıl bir önceki yıla oranla ileri seviyeye taşıyoruz. Bu da Aras Elektrik olarak, doğru adımlar attığımızı gösteriyor. Müşteri memnuniyeti misyonumuz ile gelen her talebi büyük bir hassasiyetle çözüme ulaştırma gayreti ile hareket ediyoruz.” dedi.Elektrik dağıtım hizmeti veren Aras Elektrik, bölgede yaptığı yatırım ve AR-GE çalışmalarıyla müşteri memnuniyetini üst noktalara taşıyor.Yatırım çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunan Kars İl Koordinatörü Zafer Demir daha sonra şunları kaydetti;“Tüm teknik ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor ve sistemlerimize uyarlayarak müşterilerimize enerji arzının kesintisiz ulaşması için var gücümüzle çalışıyoruz. Müşteri odaklı bakış açısı ile yalnızca bugünü değil geleceği de öngörerek tüm sistemlerimizi sürekli çağın gereksinimleri doğrultusunda güncelleyip çalışanlarımıza verdiğimiz eğitimlerle kaliteli hizmet noktasında en iyiyi yakalamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda hizmet verdiğimiz serhat şehrimiz Kars’a yatırımlar yaparak kente değer katmaya da devam ediyoruz.”“Planlı Kesintiler için Müşterilerimize 72 Saat Öncesinden Bilgilendirme Yapıyoruz”Yaşanacak olası kesintileri önlemek amacıyla bakım çalışmaları planlıyor planlanan kesintiler için müşterilerimizle 72 saat öncesinden web sitemiz üzerinden duyuru paylaşıyor aynı zamanda SMS ile de bilgilendirme yapıyoruz. Kötü hava koşulları gibi dış etkenler nedeniyle yaşanan arıza durumunda ise müşterilerimiz 7/24 hizmet veren 444 7 850 Çözüm Merkezi üzerinden bizlere ulaştığında, donanımlı ekiplerimiz tarafından en kısa sürede bölgeye intikal ederek arızaya müdahale ediyoruz.”