Yeşiltepe’de 2014 yılının sonlarına doğru temeli atılan Yeni Yeşiltepe Cami ve Kuran Kursu’nun yapım süreci 10 yıldır devam ediyor. Caminin yaptırma ve yaşatma dernek başkanı Mustafa Paşahan, caminin tamamlanabilmesi için hayırseverlere çağrıda bulundu.Yeni Yeşiltepe Cami’sinin inşaatının hızla ilerlemesi için hayırseverlerin desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten Cami ve Kuran Kursu’nun Dernek Başkanı Mustafa Paşahan, caminin tamamlanabilmesi için tüm hayırseverlere çağrıda bulundu. Paşahan, "Camimizin tamamlanması, bölgemiz ve cemaatimiz için büyük önem taşıyor. Hayırseverlerin destekleriyle camimizi en kısa sürede tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Yeşiltepe Cami ve Kuran Kursu’nun tamamlanması, hem bölgede yaşayanların ibadet ihtiyaçlarını karşılamak hem de bölgedeki eğitim faaliyetlerini desteklemek amacıyla büyük bir adım olacak” ifadelerine yer verdi.Camide şuanda bodrum katın tamamlanması ile namazların burada kılındığını belirten Paşahan, cami inşaatının bugünlere gelmesinde emeği olan tüm hayırseverlere de teşekkür etti. Deprem sonrası ağır hasarlı olan bazı camilerin de malzemelerini aldıklarını ifade eden Paşahan, Cami ve Kuran Kursu’nun tamamlanabilmesi için hayırseverlerin yardımlarını beklediklerini söyledi.Paşahan, "Gönül veren herkesin katkısıyla camimizi en güzel şekilde bitirmek ve tüm topluma hizmete sunmak istiyoruz" şeklinde konuştu.