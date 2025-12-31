Ülkemiz ve ilimiz ekonomisinin 2025 yılında olumlu gelişmeler yaşandığını, üretim ve istihdam rakamlarında artış yaşandığını ifade eden Başkan Alan, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Depremler sonrası ülkemiz ve ilimiz ekonomisinde belirli bir durgunluk yaşandı. Ancak alınan önlemler ve verilen desteklerle sektörlerimiz kısa sürede yeniden üretime geçerek ekonominin canlanmasını sağladı.

İlimizdeki üretim ve istihdamın artırılmasına yönelik geçmişte elde ettiğimiz Teşvikte 6. Bölge imkânlarının devamı noktasındaki mücadelemiz sonuç verdi ve 2025 yılında da iş dünyamız bu teşviklerden yararlanmaya devam etti.

İlimiz ve şehrimiz ekonomimizi daha güzel noktalara hep beraber getirmek için 2025 yılında da tüm gücümüzle çalıştık.

Şehrimizin ekonomisinin 2026 yılında daha da güçlenerek büyüyeceğine inanıyoruz. Bu inançla, aydınlıklara yürüdüğümüz sürece yolumuz daima açık olacaktır.

Türkiye ve dünyada barışın ve refahın hakim olması yolunda umudun çoğaldığı, hoşgörünün, dayanışmanın, sevgi ile saygının hakim olduğu ve her halükarda üretimin ve istihdamın bol olduğu bereketli bir yıl olması temennisiyle tüm hemşerilerimizin ve iş dünyamızın yeni yılını kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum.”