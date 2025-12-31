2026 yılının; başta emekçi kardeşlerimiz olmak üzere Elazığ’ımıza ve ülkemize sağlık, huzur, adalet ve bereket getirmesini diliyorum. Çalışanlarımızın emeğinin karşılığını aldığı, sosyal hakların güçlendiği, iş barışının ve sendikal dayanışmanın daha da pekiştiği bir yıl olması en büyük arzumuzdur.

Şahsım ve ekip arkadaşlarımla birlikte çıktığımız bu yolda emeği merkeze alan, adil, şeffaf ve katılımcı bir sendikal anlayışı savunuyoruz. Aziz şehrimizde görev yapan her emekçinin derdini dert edinen, sorunları görmezden gelmeyen ve çözüm için sahada olan bir anlayışla yola çıktık. Sendikacılığın yalnızca belirli dönemlerde hatırlanan değil, her zaman emekçinin yanında duran bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz.

Hedefimiz; üyelerimizin hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunmak, sendikal birlik ve beraberliği güçlendirmek, hiçbir ayrım gözetmeden tüm emekçileri kucaklayan bir yapı oluşturarak istişare kültürüyle emekçilerimizin sesi olmaktır.

Bu vesileyle; tüm emekçi kardeşlerimin, sendika üyelerimizin ve kıymetli hemşehrilerimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor; 2026 yılının birlik, dayanışma, kardeşlik ve refahın yılı olmasını temenni ediyorum.