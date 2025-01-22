2025 Yılı 1. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında gerçekleştirildi.İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya; Belediye Başkanı Bekir Aksun, vali yardımcıları, il emniyet müdürü, il jandarma komutanı, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, yatırımcı kurumların bölge ve il müdürleri, belde belediye başkanları ve il genel meclisi üyeleri katıldı.Erzincan genelindeki yatırımlar ile devam eden iş ve işlemlerin koordineli bir şekilde sürdürülebilmesi için kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla düzenlenen toplantıda, yatırımcı kurumların yetkilileri tarafından ilimizde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verilerek koordinasyonu gerektiren hususlar görüşüldü.Vali Aydoğdu, Erzincan’ın kalkınması ve gelişmesi, vatandaşların daha müreffeh bir yaşam sürmeleri için yapılan tüm çalışmalar nedeniyle emeği geçen herkese teşekkür ederek 2025 yılında da gerçekleştirilecek proje, yatırım ve çalışmaların Erzincan için hayırlı olmasını diledi.