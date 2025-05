TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, "Türk milleti, Kürt’üyle, Arap’ıyla, Zaza’sıyla kısaca tüm unsurlarıyla beraber çok daha iyi seviyelere gelecek. Bizim hedefimiz bu zamana kadar sadece ve sadece teröristler olmuştur. Bazı fitne ve fesat odakları bizim Kürt kardeşlerimize, Arap kardeşlerimize ve Zaza kardeşlerimize bir tavrımız varmış gibi yalanla ve dezenformasyonla ortalığı karıştırmaya çalıştılar. Öyle bir şey asla söz konusu değildir" dedi.TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, bir dizi ziyarete katılmak üzere Elazığ’a geldi. AK Parti Elazığ İl Başkanlığını ziyaret eden Akar, burada açıklamalarda bulundu. Akar, ’’Yapılan çalışmalar sırasında bizim, memleketimizin, ülkemizin ve devletimizin gelişmeleri büyük bir övünç kaynağıdır. Bazı problemlerimiz olmakla beraber, hepimiz görüyoruz. Geçmişte bizim 30 yılda ne kadar problemimiz vardı düşünün. Bu problemler nasıl çözüldüyse şu andaki problemler de Allah’ın izniyle çözeceğiz. Türk milleti, Kürt’üyle, Arap’ıyla, Zaza’sıyla kısaca tüm unsurlarıyla beraber çok daha iyi seviyelere gelecek. Bizim hedefimiz bu zamana kadar sadece ve sadece teröristler olmuştur. Bazı fitne ve fesat odakları bizim Kürt kardeşlerimize, Arap kardeşlerimize ve Zaza kardeşlerimize bir tavrımız varmış gibi yalanla ve dezenformasyonla ortalığı karıştırmaya çalıştılar. Öyle bir şey asla söz konusu değildir. Biz Çanakkale’de de beraberdik, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı da birlikte mücadele ettik. Biz biriz, beraberiz. Şehitliklerimiz şehitleriyle beraber yatıyor. Zazasıyla, Kürdüyle, Arabıyla ve Türküyle. Bu birliğimizi bozamayacaklar. Bizde bu konuda azimle ve kararlılıkla birbirimize sarılacağız ve kardeşliğimizi tahkim edeceğiz" diye konuştu.’’Devletin her şeyden haberi var’’Ege’de Akdeniz’de ve Karadeniz’de problemlerin olduğunu belirten Milli Savunma Komisyon Başkanı Akar, "Bunların hepsini Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti birebir takip ediyor. Her şeyden haberimiz var. Devletin her şeyden haberi var. Bunlar imkan ve zaman meselesidir. Bunlar zaman ve imkan örtüsünde hesaplı bir şekilde yapıldı ve yapılacak. Bu millet büyük bir millet. Toprağımız büyük, değerlerimiz büyük, tarihimiz büyük, nüfusu da büyük. Savunma sanayi de büyük. Daha düne kadar tabancamız ve tüfeğimiz yabancılarındı. Başkalarının patenti altında yapılıyordu. Şimdi Allah’a çok şükür hafif silahlarımızı, topumuzu, mühimmatlarımızı, İHA ve SİHA’ları, Kızılelma, ANKA ve gemilerimizi yapar hale geldik. Gemi yapmak çok zor bir iş. Bunları yapıyoruz ve ihraç ediyoruz. Şuan da Avrupa’da ve Amerika’da birçok ülkenin, silahlı kuvvetleri ve emniyet teşkilatı Türkiye’de üretilen silah, araç ve gereçlerini kullanıyor. Zırhlı araçlarımız, bütün dostlarımız ve kardeşlerimiz başta olmak üzere ihracatı yapılarak desteği sağlandı. Diğer tarafta biz sadece kendimiz için çalışmıyoruz. Yaptığımız çalışmalar dost ve kardeşlerimizin de haklı davalarını desteklemek içindir. Başta Kıbrıs ve Azerbaycan olmak üzere, oradaki kardeşlerimizi destekledik desteklemeye devam edeceğiz. Bu dünyada adalet ve insan kalmadı. Gücünüz ve kuvvetiniz kadar konuşuyorsunuz. Azerbaycan’da 1 milyon kişi evini barkını terk etti. Hocalı katliamı başta olmak üzere büyük zulümler gördüler. Topraklarının yüzde 20’si işgal edildi. Bunun karşısında Birleşmiş Milletler Güç Birliği Teşkilatı, dediler ki merak etmeyin, biz bunu barış yoluyla çözeceğiz. 30 sene beklediler parmaklarını dahi oynatmadılar. Bunun sonunda Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev yeter artık dedi, Cumhurbaşkanımız da Azerbaycanlı kardeşlerimiz yalnız değildir dedi. Allah’ın izniyle 44 günde bu problem çözüldü. Şuan da Karabağ’da Azerbaycan’ın şanlı bayrağı dalgalanıyor. Libya’da bizim 500 yıllık geçmişimiz var. Orada kardeşlerimiz çok zor durumdaydı. Gerekli yardımlar, destekleri ve görüşmeleri sağlamak suretiyle orada şuan da çatışmalar bitti. Görüşme safhasına başladı. Seçim ne zaman olacak Anayasa nasıl yapılacak bunlar konuşuluyor. Fakat bazı cahiller, maalesef bizim orada ne işimiz var diyor. Bizim Suriye’de, Irak’ta ve Somali’de ne işimiz var diyor. Arkadaşlar biz devletiz. Biz 2500 yıllık hükümdarlığın devamıyız. Akıp geliyor bu nehir, ortasında İslam’la şereflenmiş daha sonra Cumhuriyeti kurmuş büyük bir devletin mensuplarıyız. Dolayısıyla bizim kardeşlik bağlarımız var. Bizim kardeşlik sorumluluklarımız var. Onlara kafamızı çeviremeyiz. Gözümüzü ve kulağımızı kapatamayız. Onlar için yapılması gereken ne varsa yaptık yapmaya da devam edeceğiz. Sadece kendimiz için değil, dost ve müttefiklerimizin haklı davasını desteklemeye devam ediyoruz. Artık Türkiye, uluslararası ortamda öncü haline geldi. Türkiye’yi kullanmadan ve katkısını almadan hiçbir denklemi ve krizi çözemezsiniz. Balkanlar’da Orta Doğu’da, Akdeniz’de, Kafkaslar da ve Afrika’da Türkiye olmadan krizleri çözemezsiniz. Onun için şuan da diplomasi trafiğini yoğun bir şekilde görüyorsunuz. Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımız bu konularda çözüm üretmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiler göstermeye devam ediyorlar. Ecdadımızdan aldığımız ilhamla, ecdadımız 7 iklim 3 kıtada at koşturmuş barışı, huzuru ve istikrarı götürmüş. Bilim adamları, Osmanlı’dan sonra Orta Doğu’da Kafkasya’da ve Balkanlar’da huzur kalmadı. Çünkü bizim atalarımızın yaptıkları büyük işler var. Topkapı Sarayının kapısına ‘Bütün mazlumların sığınağı’ yazmışlar. Bizim atalarımız böyle hükmettiler. Biz sömürgeci değiliz. Kimsenin malına ve mülküne bir şey yapmadık. Osmanlı’dan sonra 30 devlet çıktı, bu 30 devlette Türkçe konuşan yok. Çünkü biz kimsenin diline ve dinine inancımız gereği karışmadık. Bugünlere bu şekilde gelindi, inşallah bundan sonra da hep beraber terörsüz Türkiye ile birlikte çok daha hızlı ve büyük adımlarla güvenli ülkemizin bekası ve ülkemizin refahı gerçekleşecek. Bunda kimsenin şüphesi olmasın. Bu konuda bütün tarafların dillerine dikkat etmesi lazım. Ağzından çıkana dikkat etmesi lazım. Sizlerin de bizlerin de dezenformasyona ve provokasyona karşı dikkatli olmamız lazım. Niyetimiz hayır akıbetimiz de hayır olacak" şeklinde konuştu.’’Teşkilatlar olarak, siyasiler olarak seçime hazır olacağız’’Seçimlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akar, "Seçim bugün olur yarın olur, bunun hiç hesabını yapmayın. Sonuçta seçim seçimdir. Teşkilatlar olarak parti ve siyasiler olarak seçime hazır olacağız. Seçim olsa da olmasa da kendi tabiatımız ve karakterimiz gereği olarak vatandaşlarımızla hem hal olacağız. İlla da seçim olduğunda gitmemiz gerekmez. Biz elimizdeki imkanları ve fırsatları vatandaşlarımızın lehine ve iyiliğine onların sorunlarını çözmek ve problemlerine yardımcı olmak için ne yapmak gerekiyorsa gece ve gündüz demeden gençlerimiz, kadınlarımız, ana kademedeki arkadaşlarımız, milletvekillerimiz ve belediyede ki arkadaşlarımız gece gündüz demeden vatandaşlarımızla görüşeceğiz. Esas olan gönüllerin fethidir. Cumhuriyet Halk Partili, Saadet Partili, İYİ Partili ve Yeniden Refah Partili ve AK Partili kardeşlerim, biz milletiz. Dolayısıyla doğrunun yanında durun. Yapılması gereken ne varsa, bunun yanında durun. Körü körüne inatla bazı şeylere karşı çıkmayın. Bu dönemde de terörsüz Türkiye’yi çok iyi anlatmamız lazım. Buna herkesin sahip çıkması lazım. Bu konuda yapılması gereken ne varsa, dediğim gibi herkesin katkı sağlaması lazım. 50 seneye yaklaşan terör belasından asil milletimizi Türk’üyle, Kürt’üyle, Arap’ıyla, Çerkez’iyle ve Zaza’sıyla milletimizi bu beladan kurtarmamız lazım. Bu hepimizin boynunun borcudur" ifadelerini kullandı.