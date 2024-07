Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine bağlı 2 bin 241 metre rakımlı Balık Gölü, yapılan son çalışmalara göre 110 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin en yüksek rakımlı gölü olma özelliğine sahip olan Balık Gölü, özellikle ortasındaki ada ile dikkat çekiyor.Bölgenin çeşitli yerlerinden gelen martılar, gölün ortasındaki adada yuvalanarak üreme faaliyetlerini sürdürüyor. Zengin balık çeşitliliği ve kuş türleri ile dikkat çeken göl, doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Gezici gruplar, teknelerle gölün ortasındaki adaya gelerek martı yuvalarını ve yeni çıkmış martı yavrularını gözlemleme fırsatı bulabiliyor. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) geçen yıl yaptığı çalışmalar, Balık Gölü’nün nesli tehlike altında olan bazı kuş türlerine de ev sahipliği yaptığını ortaya koydu. Kırmızı listede yer alan kızkuşu (Vanellus vanellus), elmabaş patka (Aythya ferina), sakallı akbaba (Gypaetus barbatus) ve çamurçulluğu (Limosa limosa) da gölde gözlemlenen türler arasında yer alıyor. Doğa ve kuş gözlemcileri için önemli bir destinasyon olan Balık Gölü, doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliği ile dikkat çekmeye devam ediyor.Adaya gelen ziyaretçilerden Seher Temel, “Binlerce martıya ve farklı tüylerdeki kuşlara ev sahipliği yapıyor buranın manzarası içinde bulunduğu bitkiler Kayalar arasında çıkan çiçeklerle müthiş bir doğaya sahip bütün Türkiye’yi ve yabancı turistleri buraya davet ediyorum” dedi.“Bu ada birçok farklı kuş türüne ev sahipliği yapıyor”Lütfü Yiğit, “5 yıldır Ağrı’da yaşıyorum doğunun her tarafı çok güzel. Ağrı özellikle çok güzel. Herkesi Ağrı’ya şu an bulunduğumuz yer olan Türkiye’nin en yüksekteki, en büyük gölü olan Balık Gölü’ne bekliyoruz. Biz şu an Balık Gölünün ortasındaki bir adadayız. Bu ada birçok farklı kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Göçmen kuşların gelip kaldığı, su içtiği, doğanın tadını çıkardı bir yer. Herkesi bu göle, Ağrı’ya ve bu adaya davet ediyoruz” diye konuştu.