Doğuştan yaşadığı rahatsızlık nedeniyle yürüyemeyen 17 yaşında Hüseyin Dalan, babasının sırtında bir ömür geçirdi. MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül ve teşkilatının devreye girmesiyle hayatı bir anda değişen talihsiz genç, Atatürk Üniversitesinde tedavi edildi. Başarılı operasyonun ardından 17 yıl sonra ilk adımını atan Hüseyin, hem ağladı hem ağlattı.Erzurum’un Çat ilçesine bağlı Saltaş Mahallesi’nde 5 kardeşi ve anne babasıyla yaşamını sürdüren Hüseyin Dalan (17), ayaklarında gelişim bozukluğuyla dünyaya geldi. İkiz kardeşinde herhangi bir sağlık problemi bulunmayan Hüseyin’in belinde bulunan bir kist yürümesine engel oldu.Ailesinin besicilik yaparak geçimlerini sağladığı açık öğretimde lise öğrencisi olan Hüseyin Dalan, bu güne dek tek bir adım atamadı. Gitmek istediği her yere babası Mehmet Dalan’ın sırtında taşıyarak götürdüğü genç çocuğun hayatı, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül ve teşkilatının dokunuşuyla tamamen değişti.MHP’lileri ziyaretiyle hayatı değiştiBaşkan Yurdagül, Hüseyin’in durumunun kendisine iletilmesiyle MHP Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) İl Başkanlığı’na talimat verdi. KAÇEP İl Başkanı Songül Karaca ve ekibi, Dalan ailesini şehre 100 kilometre uzaklıktaki kırsal Saltaş Mahallesi’nde ziyaret etti. Yaklaşık 15 gün önce partililer tarafından ziyaret edilen Hüseyin’in hayatına adeta sihirli bir değnek dokundu.Genç çocuğun bir an önce sağlığına kavuşması için harekete geçen MHP Erzurum İl Teşkilatı, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Çağatay Engin’e ulaştı. Dr. Engin, Hüseyin’i detaylı bir şekilde muayene ettikten sonra ameliyat olabileceğini söylemesiyle müjdeli haberi verdi.Yıllar sonra ilk adımMHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül ve KAÇEP ekibinin tüm hastane masraflarını karşıladığı genç çocuk, Engin ve ekibinin başarılı ameliyatının ardından sağlığına kavuştu. Hüseyin, operasyon sonrası dün ilk kez adım attı. O anlarda genç çocuğun yanında bulunan MHP İl Başkanı Adem Yurdagül ve KAÇEP İl Başkanı Songül Karaca ile teşkilat üyeleri, Hüseyin’in mutluluğunu paylaştı.Fizik tedavi gördüğü özel eğitim merkezinde KAÇEP İl Başkanı Songül Karaca ile tanıştığını anlatan Hüseyin Dalan, “Şu an ayakta durabiliyorsam onların sayesinde. Okula babam beni sırtında götürüp getiriyordu. Başkanımız bize ulaşıp beni ameliyat ettireceğini söyledi. Çağatay Hoca’yla iletişime geçtik. Nasıl teşekkür edeceğimi biliyorum. İlk önce Allah’tan yardım istedim Çağatay Hoca da vesile oldu, başkanımız da, Engelliler Derneği Başkanı Sadullah Efe de, gerçekten bu emeği geçen herkese teşekkür ederim. En azından bir kol değneği olsa dahi bile hiç kimseye bağımlı kalmadan tek başıma yürümek bile bana iyi geliyor. Okuyup bir yerlere gelmek istiyorum yani mesleğimi elime almak. Hayatımı kurtarmak istiyorum” dedi.İkizine bakınca üzülüyordumBaba Mehmet Dalan ise “Her zaman Hüseyin’in ikizine bakınca gezerken okuluna devam ederken Hüseyin’e belli etmeden kendi içimizde çok üzülüyorduk. Daha önce birkaç operasyon geçirdi Hüseyin ama bir başarı elde edemedik. MHP Erzurum İl Başkanlığı bizi Çağatay Bey’e yönlendirdi. Çocuğumun ameliyat sonraki halini görünce gözlerime inanamadım. 17 yıldır her ihtiyacını ben karşıladım. Hüseyin de hep şükretti. Duaları da kabul oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.Babası kucağında taşıyorduOperasyonu yapan Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Çağatay Engin, 17 yıldır yürümeyen birinin ayakta durup 3-4 adım atabilmesinin başarı olduğunu söyledi. Tedavi sürecini anlatan Engin, “Hüseyin bize geldiğinde ayakları çok ileri düzeyde deformeydi. His kaybı ve kas sinir fonksiyonları da yetersizdi. Bu tip hastalarda amacımız sinir fonksiyonlarını geri getirmek ve bunun yanında yere düz basan bir ayak elde etmek. Hüseyin’in ayak hissiyatı ve kas gücü düşük bunu ne kadar sürede kazanacağımız belli değil, tam kazanamayabiliriz. Ama ayaktaki ciddi deformeyi düzeltmemiz gerekiyordu. Tabanı yukarı doğru bakan ayakları vardı. Bunları yere düz getirdiğimizde en azından cihaz yardımıyla ayakta durabileceğini öngördük. Bize geldiğinde babası kucağında taşıyordu. Ayakta bile duramıyordu. Beraber konuşup ameliyata karar verdik. Bu ameliyatı yaptığımızda ayağın dolaşımı gidebilir. Uzuv kesmek zorunda kalabilirsiniz. Bunların hepsini aileyle konuştuk. Bu yola girmeye karar verdik. Ameliyatta gerekli düzeltmeleri yaptık. Daha sonra bilgisayar destekli cihazları kullanarak ayakta uygun pozisyonu koruduk. Şu anda özel yapım bir ayakkabı ile ayakta durabiliyor. Kısa da olsa adım atabiliyor. Ameliyattan 3 hafta sonra 17 yıldır yürümeyen birinin ayakta durup 3-4 adım atabilmesi bizim için büyük bir başarı. Bundan sonraki süreçte kaynama gerçekleştirdikten sonra bu cihazları çıkaracağız. Çıkardıktan sonra birkaç kas tendon transferi yapacağız. Hüseyin’den beklentimiz cihaz yardımlı yürüteçle adım atmasını hedefliyoruz. Öngörümüz en azından bir cihaz yardımıyla Hüseyin’in kişisel ihtiyaçlarını giderebilmesi. Engellerini ortadan kaldırdığımızda eğitim süreci daha da kolaylaşacak” ifadelerini kullandı.Tedavi sürecinin her aşamasını gözyaşları ile takip ettiklerini dile getiren MHP KAÇEP İl Başkanı Songül Karaca ise “Hem umut hem de sevinç vardı içimizde. Tek hedefimiz onu ayakta görmekdi” dedi.Yurdagül mutluluğuna ortak olduYıllar sonra ilk adımını atan Hüseyin Dalan’ı bu mutlu gününde yalnız bırakmayan MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül ise yürüme mücadelesine dahil oldukları için mutluluk duyduklarını belirtti. Başkan Yurdagül, “KAÇEP eşliğinde Çat’ta yaşayan Hüseyin kardeşimizin ayaklarında sorun olduğunu tespit ettik. Sonra Çağatay hocamızla istişare ederek Hüseyin’in ameliyatına bismillah dedik. Çağatay hocamız kendi alanında Türkiye’de bir numara diyebiliriz. Hocamızın emeğine sağlık. Hüseyin de yıllar sonra ayağa kalkarak yürümeye başlayacak. Vereceği mücadele ile birlikte Allah izin verirse herkes gibi kendi işlerini kendi ayaklarıyla halledebilecek cürete sahip ve mücadeleci de bir tavrı var” diye konuştu.