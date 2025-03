Erzincan’da 14 asırlık mukabele geleneği, genç hafızlar tarafından yaşatılmaya devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda genç hafızlar Fatih Sultan Mehmet Han Camisinde sesli olarak mukabele geleneğini sürdürdüler.Erzincan’daki camileri süsleyen ve İslam dünyasında 14 asırdır süren mukabele geleneğini, yaşları 11 ile 15 arasında değişen genç hafızlar sürdürüyor. "Toplu yerlerde yüksek sesle hatim okunurken bilenlerin gözleriyle Kur’an-ı Kerim’i takip etmesi, bilmeyenlerin dinlemesi" anlamına gelen mukabele geleneği, Erzincan’daki tüm camilerde Ramazan ayında yaşatılıyor."Her gün bir cüz"Camilerde sabah ve ikindi namazlarından önce ve sonra hafızlar tarafından ezbere okunan mukabeleye çok sayıda vatandaş katılıyor. Sabah ve ikindi namazlarından sonra yerlerini alan cemaat, hafızın ezbere okuduğu Kur’an-ı Kerim’den her gün 1 cüz takip ediyor. Erzincan Fatih Sultan Mehmet Han Camiinde ikindi namazından sonra mukabele okuyan genç hafız geleneğin kendileri tarafından yaşatılacağına dikkat çekiyor.Mukabele sayesinde hafızlığını da tekrar ettiğini ve bu geleneği tüm hafız arkadaşlarıyla birlikte sürdüreceklerini belirten genç hafız Ebubekir Gül 2021 yılında hafızlığa başladığını ve 2023 yılında da tamamladığını söyledi. Geçmişten günümüze kadar hafızların okuyacağı mukabeleyi sürdürmeye çalıştıklarını belirten genç hafız Ebubekir Gül, "Bu sene de Allah’ın izniyle Fatih Sultan Mehmet Han Camisinde okuyorum. Hem hafızlığımı tekrar edip hem de Arapça mı yapıyorum. Haftanın her günü burada bir cüz mukabele okuyoruz" dedi.Mukabele günümüze kadar devam etmiş güzel bir sünnettirFatih Sultan Mehmet Han cami İmam Hatibi Nurullah Kılıçtaş mukabele geleneğinin nasıl ortaya çıktığını ve günümüzde nasıl yapıldığını anlatarak, "Cenab-ı Allah idrak ettiğimiz Ramazan ayını İslam alemine ve ülkemize hayırlı eylesin. Camilerimizde mukabele geleneği Peygamberimiz (s.a.v) Cebrail Aleyhisselam ile karşılıklı Kuran-ı Kerim’i okumaları noktasında vuku bulan, Peygamberimizin (s.a.v) en güzel sünnetlerinde biridir. Günümüze kadar devam etmiş güzel bir sünnettir. Bunu camilerimizde hafızlığını tamamlamış genç kardeşlerimiz okumakta ve yine cami görevlilerimiz de bu sünneti güzel bir şekilde idrak etmektedirler, hemen hemen her camide yapılmakta. Hafızlığını tekrar etmek, unutmamak adına da yapılan bir uygulama. Bu geleneğin cemaatimiz nezdinde şöyle bir faydası var; Kuran okumayı geliştirme, tecvit hataları olanlar onları görüyorlar, kendilerini düzeltiyorlar. Biz de Peygamberimizin (s.a.v) bu güzel sünnetini her yıl Ramazan ayında camilerimizde devam ettirme gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.Sabah namazı öncesi ve ikindi namazının ardından Fatih Sultan Mehmet Han Camisinde okunan mukabeleyi Ramazan ayı boyunca sürdüreceğini belirten cami cemaatinden Fuat Afal, "Burada genç hafızlarımız ezber okuyorlar bizlerde sürüyoruz. Yanlışlarımızı görüyor tecvitte öğreniyoruz. Allah razı olsun" dedi.