Yeşilyurt Belediyesi, dijital dönüşüm sürecine hız kazandırarak ‘Yeni Nesil Belediyecilik’ vizyonu doğrultusunda hizmet kalitesini artırıyor. Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit öncülüğünde, yapay zeka teknolojileri ve dijital kamu hizmetleri belediye süreçlerine entegre ediliyor.Yeşilyurt Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile AR-GE Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 72 uzman personele yönelik ‘Proje Döngüsü’ ve ‘Yapay Zekâ Kullanımı’ başlıklı hizmet içi eğitimler düzenleniyor. Eğitimlerde, veri odaklı karar alma süreçleri, yapay zeka destekli çözümler ve doğal dil işleme araçlarının etkin kullanımı ele alınıyor.Toplam 30 saat sürecek eğitim programının ardından yapay zeka tabanlı uygulamaların belediye hizmetlerine entegrasyonu sağlanacak. Ayrıca proje tabanlı çalışma sistemiyle belediye kaynaklarının daha verimli kullanılması, akıllı şehir uygulamalarına katkı sunulması ve vatandaşlara yönelik hizmetlerin daha hızlı ve planlı bir şekilde sunulması hedefleniyor.