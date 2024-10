Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, her çocuğun toprak kadar mukaddes olduğunu belirterek, “Nasıl toprağımıza sahip çıktıysak; çocuklarımıza ve gençlerimize da sahip çıkacağız” dedi.Hakkari’de ziyaretlerde bulunan Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Vali Ali Çelik ile birlikte Yeşilay Derneği Hakkari Şubesi Danışmanlık Merkezinde basın mensupları ile bir araya geldi. Burada konuşan Doç. Dr. Mehmet Dinç, Türkiye’nin her köşesinde 104 yıldır faaliyet gösterildiklerini ifade etti. Dinç, "İki gündür bağımlıkla alakalı bir mücadelemiz var. Çocuklarımız, gençlerimiz, insanlarımız bağımlı olmasınlar. Hatta hiçbir şeye bağımlı olmasınlar. Mücadelemizi iki boyutta götürüyoruz. Bir tanesi önlenme çalışmaları, önleme çalışmalarımızı şubelerimiz yürütüyor. Hakkâri’de de şubemiz çalışmalarını yürütüyor. Yüksekova ilçesinde de Valimiz Ali Çelik’in desteği ile şubemizi açacağız. Orada da önleme çalışmalara yapacağız. Bağımlılık sonu olmayan dipsiz bir konudur. Bir insanın başına gelebilecek en zor, en kötü, en talihsiz şey bağımlı olmasıdır. Çünkü insanı tepetaklak düşüren, bütün ilişkilerini bozan, kapasite ve kabiliyetini yıkan, geleceğini karatan bir beladır. O yüzden hiçbir insanımızın, hiçbir çocuğumuzun, hiçbir gencimizin bağımlı olmasına müsaade edemeyiz. Her çocuk toprağımız kadar mukaddestir. Nasıl toprağımıza sahip çıktıysak çocuklarımıza ve gençlerimize da sahip çıkacağız. Toplumda bir grup çocuğumuz, gencimiz ve yetişkinimiz bağımlılık yoluna girebiliyor, bağımlılığa bir şekil bulaşabiliyor. Bu insanlarda da vazgeçmek mümkün değil. Bu insanların hayatlarını kaybetmelerine izin vermemiz mümkün değil. Onlarla alakalı da Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimiz var. Danışmanlık merkezimiz, Türkiye’nin 107 noktasında ücretsiz psikoterapi hizmet desteği veriyor. Bağımlılıkta zorluk çeken kardeşlerimizi Yeşilay Danışmanlık Merkezine bekliyoruz. Yüksekova ilçesinde iki tane danışmanlık merkezimiz olacak. Öyle istiyoruz ki Hakkari’de hiçbir bağımlı gencimiz kalmasın. Herkesin desteğine ihtiyacımız var” dedi.