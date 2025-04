Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı çerçevesinde vatandaşlarla ikinci buluşmayı yaptı.AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve AK Parti Yakutiye İlçe Başkanı Ferit Yıldız ile birlikte "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programına katılan Başkan Sekmen, şehrin nabzını vatandaşın sesi ile duyma imkanı bulduklarını ifade etti.Başkan Sekmen, programlar ilgili yaptığı değerlendirmede "Sorulara kulak verdik, talepleri not aldık, çözüm önerilerimizi samimiyetle paylaştık. Çünkü biliyoruz ki, Erzurum’u birlikte inşa ediyoruz. Her görüş bizim için bir ışık, her soru geleceğe atılan bir adımdır. Programa katılan tüm kıymetli hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum" dedi.