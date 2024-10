Van’da bu yıl 10’uncusu düzenlenecek olan "Van’ın Enleri" yarışmasının ödül töreni bu akşam yapılacak.Van YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan yarışmada en başarılı olan isimlerin ödülleri, törenle takdim edilecek. Van’da geleneksel hale gelen ve bu yıl 10’uncusu düzenlenen "Van’ın Enleri" yarışması için geri sayım başladı. Şehrin en başarılı isimlerini ödüllendiren yarışmada Van’ın En’i bu akşam belli olacak. 12 kategoride 120 ismin yarıştığı yarışmada iki ay süren oylama sonucunda kazanan isimler belirlendi. 3 Eylül 2024 tarihinde Cumhuriyet Caddesi’ndeki Kent Meydanında gerçekleştirilmesi planlanan ödül töreni, teknik aksaklıklar nedeniyle bu güne ertelenmişti. Saat 19.00’da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi’nde yapılacak olan yarışmada Van’ın en başarılı isimlerinin ödüllendirileceğini belirten organizasyon yetkilisi Orhan Olgun, "Bu yıl da Vanımız’ın en başarılı ve en etkili isimlerini onurlandırmak için toplanacağız. On yıl önce başlattığımız bu gelenek, her sene biraz daha güçlenerek devam etti. Bu yıl da, Van’ın Enleri ödüllerinin sahibini belirleyeceğiz. Bugün, sadece kazananları kutlamakla kalmayacağız, aynı zamanda Van’ı temsil eden her bir adayın hikâyesini paylaşacağız. Her biri, kendi alanında en iyisi olmak için mücadele eden, azim ve kararlılıkla çalışan bireyler. Bu yarışmada Van’ın en başarılıları belli olacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, birçok farklı kategoride ödüllerimizi dağıtacağız. Yetenekli sanatçılardan başarılı iş insanlarına, sosyal sorumluluk projeleri yürüten bireylerden topluma değer katan herkese bu sahnede yer vereceğiz. Her bir adayımız, Van’ın potansiyelini ve güzelliklerini temsil ediyor. Bu duygularla herkesi bugün saat 19.00’da düzenlenecek ödül törenimize bekliyoruz” diye konuştu.