Van’da hafta sonları yoğunluk yaşanan ikinci el açık oto pazarında yüksek model araçların fiyatlarının artmaya devam ettiği, düşük model araçların ise fiyatlarında bir değişiklik olmadığı dikkat çekti.Erciş karayolu üzerinde bulunan açık oto pazarı, soğuk havaya rağmen sezonun en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Araç alım satımı yapanlar için bir buluşma noktası olan pazar, son dönemlerde daha çok kuru kalabalığa sahne oluyor. Araçlarını satmak için pazara akın eden satıcılar, alıcı bulamamaktan şikayet ederken; alıcılar ise uygun fiyatlı araçların genelde hasarlı olduğunu, yeni model araçların ise bütçelerini aştığını dile getiriyor.İHA muhabirine konuşan Cumali Gülmez isimli araç satıcısı, piyasasının şu an düşük olduğunu belirtti. Şu an araç alan kişilerin bu aracın ticaretini yapamadığını ifade eden Gülmez, “Bu yüzden araç alanlar biraz daha tedirgindir. Artık düşük modellere rağbet düştü. Orta ve üst segment araçlar daha iyi satılıyor. Artık piyasada SUV araçlar çok alınıyor. Umudumuz yılbaşından sonra piyasanın canlanmasıdır” dedi.Şu an araç alış ve satışlarının durgun olduğunu dile getiren İsmet Kesken isimli vatandaş ise “Şu an bir tedirginlik var. Bu yüzden kimse araç alamıyor. Yılbaşından sonra piyasaların düzelmesini umuyoruz” diye konuştu.