Van’ın İpekyolu ilçesinin Van Gölü sahilindeki sazlık alanda çıkan yangın korkuttu.İpekyolu ilçesi Van Kalesi’nin batı kısmındaki Van Gölü sahilindeki sazlık alanda, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Tuşba Grup Amirliği’nden 2 araç ve Doğa Koruma Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Birçok kuş türünün bulunduğu alandaki yangının batalık olan büyük bir bölümü kendiğinden sönerken geri kalanı ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.