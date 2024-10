Van Valisi Ozan Balcı başkanlığında 2024 yılı Eylül ayı asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı.Van Vali Ozan Balcı başkanlığında Valilik toplantı salonunda Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan’ın katılımıyla 2024 yılı Eylül ayı asayiş değerlendirmesi toplantısı gerçekleştirildi. Toplanı sonrası bir açıklama yapan Vali Balcı, Van’da huzur ve güvenliğin sağlanması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, “Polisimiz, jandarmamız, hudut birliklerimiz, sahil güvenlik ekiplerimiz ve diğer kolluk kuvvetlerimiz aşkla şevkle vatandaşlarımızın can, mal güvenliği, huzur ve esenliğini sağlamak için çalışıyorlar. İlimizde huzur ve esenliğin sağlanması için büyük destek veren Vanlı hemşehrilerimize de çok teşekkür ediyorum” dedi.“İlimizde 4 bin 992 polis ve 4 bin 227 jandarma personeli görev yapmaktadır”İlin güvenlik ve asayişi ile ilgili Eylül ayında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Vali balcı, “Başta terörle mücadele faaliyetlerine, asayiş ve güvenliğin sağlanmasına, aranan şahısların yakalanmasına, çocuk ve gençlerin korunmasına, trafik denetimlerine, göçmen kaçakçılığı mücadele faaliyetlerine, narkotik suçlarla mücadele faaliyetlerine, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetlerine ve siber suçlarla mücadele faaliyetlerine yönelik çalışmalarımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Huzurun yüzyılında Van’ımızın huzuru ve siz değerli hemşerilerimizin güvenliğinin sağlanması kapsamında ilimizde 4 bin 992 polis ve 4 bin 227 jandarma personeli görev yapmaktadır. Eylül ayı içerisinde kolluk birimlerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; toplam bin 612 olaya müdahale edilmiş olayların aydınlatılma oranı yüzde 97’dir” diye konuştu.“İlimiz genelinde geçmiş yılın aynı dönemine kıyasla mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 15, hırsızlık olaylarında ise yüzde 37 azalış gerçekleşmiştir”Terörle mücadele faaliyetleri ve asayiş olaylarına değinen Vali balcı, “Terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerine karşı mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam etmekte olup 24 Eylül 2024 tarihinde Çatak ilçesi Andiçen Mahallesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan başarılı çalışmalar neticesinde 1 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca, ilimizde terör örgütlerine yönelik 34 operasyonda 53 şahsa adli işlem yapılmış, 7 şahıs tutuklanmıştır. Asayiş olaylarında kamu huzuru ve güvenliğinin sağlanması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin tesisi için kolluk birimlerimizce yürütülen çalışmalar kesintisiz devam etmekte olup belirtilen dönem içerisinde; 164 mal varlığına karşı, 700 kişilere karşı, 48 hırsızlık, 31 dolandırıcılık olayı meydana gelmiştir. Kolluk güçlerimizin özverili çalışmaları sonucunda ilimiz genelinde geçmiş yılın aynı dönemine kıyasla mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 15, hırsızlık olaylarında ise yüzde 37 azalış gerçekleşmiştir. Yüzde 19 artış gösteren kişilere karşı işlenen suçlar ve yüzde 72 artış gösteren dolandırıcılık olayları üzerinde ise önleyici çalışmalarımız süratle devam etmektedir” dedi.“Suç ve suçlarla mücadelemiz geçmiş döneme kıyasla yüzde 239 artış gerçekleşmiştir”Aranan şahısların yakalanmasına yönelik ve trafik konusuna da değinine Vali Balcı, “Suç ve suçlarla mücadelemiz aralıksız devam etmekte olup çalışmalarımız neticesinde aranması bulunan şahısların yakalanmasında geçmiş döneme kıyasla yüzde 239 artış gerçekleşmiştir. Bin 199 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir. Bu şahısların 288’i hapis cezası ile 911’si ifadeye yönelik aranması bulanan şahıslardır. Trafik konusunda alınan tüm tedbirlere rağmen ilimizde; 440 trafik kazası meydana gelmiş, 326 şahıs yaralanmış ve 2 vatandaşımız vefat etmiştir. Trafik kazalarının önüne geçilmesi ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için; Bu denetimlerde 123 bin 144 araç kontrol edilmiş, kontrollerde bin 214 araç sürücüsüne, 13 bin 397 araca cezai işlem uygulanmış ve 575 araç trafikten men edilmiştir. Trafik düzeninin sağlanmasında katkısı bulunan ve kurallara riayet eden tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.“Narkotik suçları ile mücadele faaliyetlerinde; 140 operasyon yapılarak 171 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır”Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile narkotik suçları ile mücadele faaliyetlerine de değine Vali Balcı, “Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele amacıyla 205 operasyonda 107 organizatör hakkında işlem yapılmış ve 742 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Düzensiz göçü ve göçmen kaçakçılığını önlemeye yönelik mücadelemiz kararlılıkla sürmektedir. Narkotik suçları ile mücadele faaliyetlerinde; kolluk birimlerimiz tarafından ilimizde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasının veya ticaretinin yapılmasının önlenmesine yönelik çalışmalarımız neticesinde 140 operasyon yapılarak 171 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. İlimizde narkotik suçları ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda ele geçirilen malzemeler; 38 kilo 916 gram esrar, 15 gram eroin, 98 kilo 110 gram metamfetamin, 1 kilo 719 gram sentetik kannabiniod, 1 kilo 433 gram afyon sakızı, 360 gram skunk, 87 adet ecstasy ve 5 bin 467 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele alanında vatandaşlarımızın farkındalığının artırılması ve gençler arasında uyuşturucu kullanımının önlenmesi amacıyla, 15 etkinlikte 195’i anne/anne adayı olmak üzere 523 kişiye bilgilendirme yapılmıştır” ifadelerine yer verdi.