Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan ve son yıllardaki tedbirlerle nesli koruma altına alınan inci kefalinin popülasyonunun artması, balıkçıların yüzünü güldürüyor.Türkiye’nin en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nde yaşayan inci kefalinde yaşanan bolluk yüzleri güldürüyor. Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan ve üreme dönemi olan ilkbahar mevsiminde tatlı sulara gerçekleştirdiği göç ile hafızalarda yer edinen inci kefali, bu yıl balıkçıların yüzünü güldürüyor. 3 bin 712 kilometre yüz ölçümüne sahip olan ve dünyanın en derin 15 gölü olarak bilinen Van Gölü, denizden bin 646 metre yükseklikte bulunuyor. En derin noktası 451 metre olan Van Gölü’nün ortalama derinliği ise 175 metre civarında. Yaklaşık 20 bin insanın geçimini sağladığı inci kefali, bu yıl balıkçıların yüzünü güldürüyor."İnci kefali her geçen gün büyüyen bir diğer"Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Van Gölü 3 bin 712 kilometrekare yüzey alanıyla beraber ülkemizin en büyük gölü. İç sularımızda en büyük balık stokunu içeriyor. 2024 yılının ay yasağının sona ermesiyle beraber balıkçılar Van Gölü’ne açıldı ve balıkçılık faaliyetleri başladı. İnci kefali her geçen gün büyüyen bir diğer. Hem bölge için hem de ülke için. Bu yüzden koruma çalışmalarının aralıksız bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. Bugün buradaki avlanılan balıklar aslında geçtiğimiz nisan ayında Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından akarsulardaki korunan balıklar. İnci kefalinin geleceği, inci kafalinin varlığının en büyük şartı Van Gölü’nü temiz tutmak ve koruma çalışmalarına ödün vermeden devam etmekte yatıyor. Bu sene bereketli bir sezon bekliyoruz çünkü Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından etkin bir koruma çalışması yürütüldü. Umut ediyoruz ki bu sene balıkçıların ağları dolu dolu gelir ve yüzleri güler" diye konuştu.“Bu sene bereketli bir sezon olmasını bekliyoruz"Şuan havaların sıcak olmasından dolayı balıklar dağınık halde olduğunu ifade eden balıkçı Mehmet Ateş, bu sene balık göçünde hava yağışlı geçtiği ve balıklar göçünü rahat bire şekilde tamamladığını ifade ederek, “Bu sene bereketli bir sezon olmasını bekliyoruz. İnci kefali artık boyutunu ve irileşmeye başladı. Şuan balık dağınık şeklinde yüzeyde dönüşüm ayını bekliyor. Her yıl 10 le 11’inci ayda gölge bir değişim oluyor balıkta bu dönüşümü beklediği için sıcak ve soğuksu olayından dolayı şuan dağınıklar. Kar yağışı başlayınca balık kendini gösterecektir” dedi.