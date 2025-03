Van’da Ramazan ayı ile birlikte ‘Alo 190 Fetva Hattı’na yoğun talep olduğu belirtildi.Diyanet İşleri Başkanlığı’nca başlatılarak Türkiye genelinde uygulanan ‘Alo 190 Fetva Hattı’na Ramazan ayıyla birlikte yoğun talep oluyor. 300 fetva vaizinin görev aldığı ‘Alo Fetva Hattı’, vatandaşların sahih dini bilgiye erişimini kolaylaştırıyor. Fetva hattının Ramazan ayı döneminde iki vardiya şeklinde çalıştırıldığı bildirildi. Diğer illerde olduğu gibi Van İl Müftülüğü bünyesinde de hizmet vermeye başlayan ’Alo 190 Fetva Hattı’na Ramazan ayı dolayısıyla çok sayıda soru gelirken, bunların bir çoğu oruç, fitre ve zekatla ilgili olduğu belirtildi.Van İl Müftülüğü Fetva Vaizi Mehmet Emin Demir, ‘Alo Fetva Hattı’na olan talebin Ramazan ayı ile birlikte 2-3 kat arttığını söyledi. Ramazan nedeniyle aramaların özellikle öğleden sonra yoğunlaştığına dikkat çeken Demir, "Normalde fetva hattında sabah saatleri sakin, öğleden sonra daha yoğun olur. Tabii bu yoğunluk, vatandaşların evde olması hasebiyle hafta sonu daha da yaşanabiliyor" dedi.Ramazan ayında gelen aramalarda, genellikle oruç, fitre ve zekat ile ilgili soruların sorulduğunu belirten Demir, "Ramazan ayı nedeniyle haliyle en çok sorulan sorular oruç, fitre ve zekat ile ilgili oluyor. Diğer zamanlarda da ibadetlerle ilgili sorular geliyor. Ancak sair zamanlarda en çok soruların sorulduğu iki konu var. Biri alışveriş ve ticaret ile ilgili hususlar, ikincisi ise aile hukuku, nikah ve evlilik ile ilgili sorulardır. Tabii çok ilginç sorular da geliyor. Kişi bir bunalım, bir ikilem ya da manevi boşluk içinde olabiliyor. Aradığında derdine çareden ziyade çoğu zaman nasihate ihtiyaç duyan, kendilerine teselli bulmak isteyen çok vatandaş oluyor. Kendilerine yardımcı olduğumuz zaman arama sonunda dualarıyla karşılaşabiliyoruz. Bu da bizi sevindiriyor" ifadelerini kullandı.Ramazan ayından önce günde 8 saatlik nöbette 40-45 arama geldiğini ifade eden Demir, Ramazan ayı nedeniyle günde 4 saatlik nöbet içerisinde 70-80 arama alabildiklerini söyledi. Ramazan ayının hikmetine de değinen Demir, "Ramazan, Allah’ın müminlere sunduğu özel bir fırsat ayıdır. Bu ayın fırsat olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Allah Ramazan ayı ile; gönlü kirlenen, yapısı bozulan, günahlara batan ya da herhangi bir zararlı iş içerisinde olan kullarına, ibadete karşı bir zafiyet içerisinde olan kullarına, bu anlamda kendilerine bir çeki düzen vermeleri, toparlanmaları için bir fırsat sunmaktadır. Elbette ki günaha, harama bulaşma gibi bir alışkanlığı olmayanlar için de Ramazan ayı bir fırsattır. Ramazan ayında yapmış olduğu her bir ibadete karşılık normal zamanlara göre binlerce kata kadar sevap verilmesinden dolayı, bütün kardeşlere tavsiyemiz; Ramazan ayının her anını, her vaktini boş geçirmemeleridir. İbadet adına, zikir adına, Kur’an-ı Kerim’i tilavet adına, hayır işlemek ve sadaka vermek adına ne yapabiliyorsak bunu fırsat olarak bilip, bu ayı dolu dolu geçirmek lazım ki; Allah’ın rahmet ve mağfiretine nail olalım" şeklinde konuştu.