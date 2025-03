Van futboluna yön veren, Van futbolunda yer edinmiş Van Masterler, geleneksel hale getirdikleri iftar yemeğinde bir araya geldi.Elite World Van Otel’in ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğinde bir araya gelen Van Masterler, kentin sporuna dair fikir alışverişinde bulundular. 15-19 Mayıs tarihlerinde Antalya’da gerçekleşecek olan Uluslararası Türkiye Masterler Şampiyonası futbol turnuvasının bir değerlendirilmesi yapıldığı gecede konuşan Van Masterler Derneği Kurucu Başkanı ve aynı zamanda Vanspor’un efsane kaptanlarından Zeki Yılmaz, Van’ın en değerli futbol insanlarının bir araya geldiği bir dernek olduklarını belirterek, "2014 yılında kurduğumuz derneğimiz, çok güzel bir şekilde yoluna devam ediyor. Her geçen yıl aramıza yeni arkadaşlarımız katılıyor. Biz güçlü bir aileyiz. Bugün bunu bir kez daha gördük. Her zaman desteğini yanımızda gördüğümüz Elite World Otel Genel Müdürü ve ayrıca dernek üyemiz Oktay Aksoy’un ev sahipliğinde bugün mübarek bir gecede yine bir aradayız. Ramazan ayının manevi havasında hep birlikte iftar yapmanın sevincini yaşıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda bizleri misafir eden Oktay Aksoy’a ve otel çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" dedi.Her yıl geleneksel olarak Antalya’da uluslararası futbol turnuvasının bu yılda gerçekleştirileceğini belirten başkan Yılmaz, turnuvada Van’ı en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.Elite World Otel Genel Müdürü Oktay Aksoy ise yaptığı konuşmasında Van Masterler Derneği üyesi olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, otel olarak her zaman Van Masterlerin yanında olacaklarını söyledi.Van Masterler Derneği üyesi Fahri Baştürk’de Van Masterler’in, Van’ın futboluna uzun yıllar hizmet veren efsane isimlerden oluştuğunu belirterek, birlik ve beraberlik adına güzel organizaszyonlara imza atacaklarını söyledi.