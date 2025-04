MÜSİAD Malatya Dost Meclisi’nde konuşan Vali Seddar Yavuz, depremin ardından şehir genelinde büyük ölçekli bir inşa süreci yürütüldüğünü belirtti. Yavuz, "Bugün itibarıyla 80 bin 362 hak sahibimiz var. İhalesi yapılan bağımsız bölüm sayısı ise 100 bini geçmiş durumda. Şehrin her köşesinde hummalı bir çalışma yürütüyoruz" dedi.MÜSİAD Malatya Şubesi’nin her ay düzenlediği Dost Meclisi toplantılarının bu ayki konuğu Malatya Valisi Seddar Yavuz oldu. MÜSİAD binasında gerçekleştirilen toplantıya dernek üyeleri yoğun ilgi gösterdi.Toplantının açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, MÜSİAD’ın sadece bir iş dünyası derneği değil, aynı zamanda Malatya’nın ekonomik kalkınmasına, toplumsal dayanışmasına ve ahlaki değerlerin korunmasına katkı sunmayı görev edinmiş bir sivil toplum kuruluşu olduğunu vurguladı.Akçin konuşmasında, "Bizim anlayışımızda ticaret sadece karla ölçülen bir faaliyet değildir. İnsanı önceleyen, şehri önemseyen, değerlerine sahip çıkan bir duruşun adıdır. Burada bir araya gelmemizin temel amacı, karşılıklı samimiyeti, gönül bağlarını ve istişare kültürünü pekiştirmektir. Çünkü biz biliyoruz ki istişare yapılan her iş daha bereketlidir. Dost Meclisleri bu yüzden bizim geleneğimizde ayrı bir anlam taşır. Burada unvanlar bir kenara bırakılır, kalpten kalbe yol kurulur. Bu yollar şehirleri inşa eden en sağlam köprülerdir" dedi.6 Şubat depremlerinin şehirde bıraktığı tahribata da değinen Akçin, bu süreçte gösterilen dayanışmanın ve metanetin umut verdiğini belirterek, "Malatya’mız zor bir dönemden geçmekte. Canlarımızı, evlerimizi, hatıralarımızı yitirdik. Ancak bu büyük yıkım karşısında milletçe gösterdiğimiz dayanışma bizi güçlü kıldı. Bu şehir ayağa kalkacaksa, bunu ancak el ele vererek başarabiliriz" ifadelerine yer verdi.Vali Seddar Yavuz’un liderliğinde yürütülen yeniden inşa çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade eden Akçin, MÜSİAD olarak bu sürecin hem ekonomik hem de sosyal ayağında üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti. Konuşmasının sonunda Akçin, "Bu şehir hepimizin. Bu şehir için taş üstüne taş koyan herkese, hangi kurumda olursa olsun yürekten teşekkür etmek boynumuzun borcudur. Bizler tecrübemizi, enerjimizi Malatya için sarf etmeye hazırız." diyerek sözlerini tamamladı."İnşaatlar görülmemiş bir hızla devam ediyor"Toplantıda söz alan Malatya Valisi Seddar Yavuz ise kentte yürütülen yeniden inşa sürecine dair kapsamlı bilgiler paylaştı. Depremin ardından özellikle bina stoku ve iş dünyasının ciddi şekilde etkilendiğini hatırlatan Vali Yavuz, birlik ve beraberliğin bu süreçte çok önemli olduğunun altını çizdi. Yavuz, "Ne zaman bir araya gelmesek, ne zaman istişare etmesek hep bir tıkanma yaşadık. O yüzden bu toplantılar çok kıymetli. Şu anda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve siz değerli iş insanlarımızla birlikte çok yoğun bir çalışma yürütüyoruz" şeklinde konuştu.Malatya’da şu anda şehir merkezi dışında kırsalda 984 ayrı noktada inşaat yapıldığını belirten Yavuz, bu büyüklükte bir operasyonun eksiksiz yürütülmesinin kolay olmadığını ifade ederek, "80 bin 362 hak sahibimiz var. Şu ana kadar ihalesi yapılan bağımsız bölüm sayısı 100 bini geçmiş durumda. Kurasını çektiğimiz konut sayısı ise 26 bin 325. Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Doğanşehir, Darende, Hekimhan ve Kuluncak ilçelerinde 68 ayrı rezerv alanda inşaat çalışmaları sürüyor" ifadelerine yer verdi.Şehir merkezinde 26 bin 732 konut ve 8 bin 659 ticarethane olmak üzere toplam 38 bin 653 bağımsız bölüm inşaatının devam ettiğini belirten Vali Yavuz, kırsal ilçelerde ise bin 51 konut ve bin 173 ticarethane olmak üzere toplam 2 bin 674 bağımsız bölüm inşa edildiğini söyledi.Vali Yavuz konuşmasında, "Son 9 ay içinde görülmemiş bir hızla inşaatlarımızı başlattık. Melekbaba, Yakınca, Akpınar gibi bölgelerde hızlı ilerliyoruz. İş yeri açığımız olmayacak. Kimsenin yerinden yüzde 25’ten fazla kesinti yapılmayacak. Vatandaşımıza çaresizlik öneren bir devlet anlayışımız hiçbir zaman olmadı. İkizce gibi bölgeleri değerlendirirken de vatandaşın mağdur olmaması önceliğimizdir" şeklinde konuştu.Şehir merkezindeki projelere de değinen Yavuz, Kışla Caddesi ve Saray Mahallesi’nin cazibe merkezine dönüşeceğini, eski hal binasının ise modern bürolarla yeni bir lokasyon haline geleceğini açıkladı.Altay Kışlası devamında yapılan yeni sanayi sitesinde şuanda alt yapı çalışmalarının devam ettiğini de belirten Yavuz, "Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde farklı metrekarelerde yeni iş yerleri de planlıyoruz. Bunların bir kısmını Sanayi Bakanlığı, bir kısmını TOKİ ve Çevre, Şehircilik Bakanlığı aracılığıyla gerçekleştireceğiz" diye konuştu.