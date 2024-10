Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, halkın huzur ve güvenliği için asayiş noktasında alınması gereken tüm tedbirlerin titizlikle uygulanmaya devam ettiğini belirtti.Aylık asayiş değerlendirmesinde toplantısında değerlendirmelerde bulunan Erzurum Valisi Çiftçi, güvenli bir il olan Erzurum’da ilgili kurumların alınan tedbirleri ve uygulamaları ile vatandaşa huzurlu bir ortam oluşturmak için var gücüyle sahada olduğunu anlattı.Düğünlerle ilgili genelge yoldaGeçtiğimiz aylarda tarihi ve kültürel mirasın korunması maksadıyla, tabyaların korunmasıyla ilgili bir valilik genel emri yayınladığını hatırlatan Vali Çiftçi, "Bu genelgenin ardından yine kamuya açık alanlarda mesire alanlarında, tarihi ve kültürel tabyalarda, kale çevresinde, köprü altlarında bunun gibi kamuya açık olan yerlerde de açıkta ve başkalarını rahatsız edecek şekilde alkol alınmasına yönelik bir kısıtlama getirmiştik. Nasip olursa bu hafta içinde veya en geç önümüzdeki hafta da düğün konvoylarına düğünlerde gelişi güzel silah atılmasına yine başkalarını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle yönelik olarak bir valilik genel emri yayınlayacağız. Amacımız vatandaşımızın hem can ve mal güvenliğini temin etmek. Böylece ilimizin daha huzurlu ve daha yaşanabilir olmasını sağlamak ve kişisel özgürlükleri de teminat altına almak, yayımladığımız Valilik Genel Emirlerinin gayesi maksadı bu şekilde” diye konuştu.Bazı suçlarda önemli düşüşler varAsayiş olayları denildiği zaman, asayiş olaylarının alt başlıkları olduğunu anlatan Vali Çifçi, “Bunlar kişiler kişilere karşı işlenen suçlar, mal varlığına karşı işlenen suçlar. Devlete ve millete karşı işlenen topluma karşı işlenen suçlar ve takibi gereken olaylar başlığı altındaydı. Yani asayiş suçları dediğimiz zaman bu alt başlıkların anlaşılması gerekiyor. Bunların içerisinde en önemli olanları kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlar. Bunlar çok önemli. Şimdi bu toplantımızda daha çok kişilere karşı işlenen suçlar ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda bir tespit yapacağım. Bunlarla ilgili detaylı bilgi vereceğim. Şimdi ilimizde kişilere karşı işlen on önemli suça kısaca bir göz atacak olursak; hakaret ve tehdit suçları hariç olmak üzere diğer sekiz tane suç türünde bir düşüş olduğunu memnuniyetle ifade edebilirim. Yani hakaret ve tehdit suçlarında bir artış var. Ama bunun dışında diğer sekiz önemli suç çeşidinde bir azalma var. Bir örnek vereyim. Mesela cinsel saldırı suçlarında yüzde kırk üçlük bir azalma var. Geçen senenin dokuz ayına göre. Bu senenin dokuz ayında cinsel saldırı suçlarında yüzde kırk üç, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarında yüzde kırk, konut dokunulmazlığını, ihlal suçlarında yüzde otuz iki oranında bir düşüş var. Bunlar kişilere karşı işlenen suçlardan memnuniyetle ifade edebilecek yine kişilere karşı işlenen on önemli suç tipinde geçen sene emniyetimizin ve jandarmamızın birlikte aydınlatma oranları ortalama olarak söylüyorum. Geçen seneki aydınlatma oranları yüzde doksan sekiz nokta yetmiş beşken, Bu sene aydınlatma oranlarımız yüzde doksan dokuz nokta yetmiş dokuz şeklinde. Yani geçen seneye göre bir nokta sıfır beşlik bir artış kaydetmişiz. Bunun bir başka ifadeyle söylemek gerekirse; yani neredeyse kişilere karşı işlenen tamamını emniyetimiz ve jandarmamız aydınlatmış gözüküyor. Bu da ilimiz açısından memnuniyet verici bir husus” dedi.Dolandırıcılık olayları azalmıyor, Hırsızlık olaylarında düşüş varErzurum Valisi Çiftçi, mal varlığına karşı işlenen suçlarla ilgili olarak da yaptığı değerlendirmede, "Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da dokuz önemli suç kiti var burada da. Bunların dolandırıcılık suçları hariç diğer sekizinde yine bir yüksek oranda düşüş olduğunu ifade edebilirim ilimiz açısından. Bu sene ilimizde hiç kapkaç olayı olmadı, suçu oluşmadı. Bunun yanında oto hırsızlığı da olmadı. Bu ikisi sıfır. Bu sene içerisinde dokuz aylık verileri ifade ediyorum. Bunun dışında mesela mal varlığına karşı işlenen suçlarda motosiklet hırsızlığı yüzde seksen altı oranında bir düşüş kaydetti. Evden hırsızlık yüzde yetmiş bir oranında azaldı. Şimdi dolandırıcılık suçlarını hariç tuttum. Senenin başında ilk yaptığım toplantıda bilgilendirme toplantısında Şubat ayında hatırlıyorum. Geçen seneye göre dolandırıcılık suçlarında yüzde yüz otuz yedilik bir artış olduğunu söylemiştim. İlk yaptığımız bilgilendirmede bugün itibariyle yani ilk dokuz aylık geçen senenin dokuz ayıyla bu seneyi karşılaştırdığımızda bu oran yine geçen sene göre yüzde yirmi altı oranında yüksek. Yani düşmüş, her ay geçtikçe düşüyor. Ama tamamen de önüne geçebilmiş değiliz.Şimdi mal varlığına karşı işlenen suçlarda da aydınlatma oranlarını ifade etmem gerekiyor. Dokuz önemli suçtan bahsetmiştim. Geçen sene aydınlatma oranımız emniyet ve jandarmayı ortak olarak veriyorum yine. Yüzde seksen dört nokta on dört iken bu sene yüzde doksan iki nokta kırk dörde yükselmiş. Neredeyse sekiz puanlık bir artış var. Geçen seneye göre mal varlığına karşı işlenen suçların aydınlatma oranı. Bu da Türkiye ortalamasının üzerinde bir rakam. Yani Erzurum’un suç aydınlatma oranı var, mal varlığına karşı işlenilen suçlarda aydınlatma oranları Türkiye ortalamasının üzerinde. Valilik olarak tabii öncelikli görevimiz idari kanunundan kaynaklanan görevimiz. Vatandaşımızın can ve mal güvenliğini temin etmek. En öncelikli görevimiz bu. Bunu da emniyet ve jandarmamız vasıtasıyla yerine getiriyoruz. Sahadaki personelimiz, emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız bütün sıralı amirlerimiz sağ olsunlar fedakar bir çalışma yürütüyorlar. Yani ilimizin daha huzurlu, daha güvenli olması için ben bütün askerimize, polisimize, güvenlik korucularımıza, sıralı amirlerimize, emniyet müdürümüze, jandarma komutanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İlimizin bu rakamları yakalamasında onların ciddi payları var. Aynı zamanda ilimizde kanunlara başkalarının hukukunu gözeten vatandaşlarımızın da hakkını korumak için çalışmalarımızı bundan sonra da titizlikle yürüteceğimizi yine sizlerin vasıtasıyla ben kamuoyuna deklare etmek istiyorum” şeklinde konuştu.Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirilen asayiş toplantısına Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı da eşlik etti.