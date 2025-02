Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken Dağı’nda, kayak pistleri dışında bulunan Yusuf’un Deresi mevkiinde çığ düşen alanda inceleme yaptı, kayak severlere yasaklı alanlardan uzak durmaları çağrısında bulundu.Sabah saatlerinde Palandöken Dağı’nda meydana gelen çığda yaralanan ya da çığ altında kalan olmamıştı. Pistlerin dışında ve kayak yapılması yasak alanda biri yabancı uyruklu olmak üzere dört kişi tetikledikleri çığın altında kalmaktan son anda kurtulmuşlardı. O anlar kayak yapan diğer vatandaşlar tarafından da an be an kayıt altına alınmıştı. Olay sonrası jandarma çığa neden olan 4 kişi tespit etti ve 2 bin 953’şer TL idari para cezası kesti.Palandöken Dağı’nda saat 11.30’da bir çiğ hadisesi yaşandığını vurgulayan Vali Mustafa Çiftçi, çığın meydana geldiği bölgede incelemeler yaptı ve daha sonra şöyle konuştu, "Olayın meydana gelmesiyle beraber ilk önce hemen olay yerine jandarma arama kurtarma ekiplerimiz, Büyükşehir Belediyemizin ekipleri müdahale etmişlerdir. Ardından da AFAD ekiplerimiz, sağlık ekiplerimiz olay mahalline intikal etmişlerdi. Yapılan ara çalışmalar neticesinde herhangi bir şekilde ölen veya yaralanan olmadığını tespit ettik. Olayın meydana geldiği alan Yusuf’un Deresi diye tabir ettiğimiz kayak yapmaya kapalı bir alan. Burası kayak yapmaya elveriş kayak merkezinin dışında kayağı yasaklı bir alan. Bununla ilgili geçtiğimiz günlerde Ejder 3200 şirketimiz firmamız gerekli levhalandırmaları, uyarıları yapmıştı. Dolayısıyla şu anda pistlerimiz açık ve vatandaş kaymaya devam ediyorlar. Palandöken Kayak Merkezi’nde Konaklı da dahil olmak üzere bizim toplamda 86 kilometre pistimiz var. Burada güvenli bir şekilde kayak yapılabilir. Bütün kayak severleri tedbir aldığınız açık olan kayak yapmaya davet ediyorum. Çünkü bu bölgelerde Büyükşehir Belediyemiz Ejder 3200 şirketimiz kontrollü patlatma yapıyor. Çığ düşürüyorlar. Vatandaşlarımızın herhangi bir şekilde çığ riskini yakalanmamaları için yüz yüze kalmamaları için burada gerekli çalışmaları yapıyorlar. Dolayısıyla açık olan pisliklerimizde herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir risk yok. Güvenle kayak yapabilirler. Ama bizim kayığa yasaklı alan olarak ilan ettiğimiz, bununla ilgili levhalarını açtığımız yerleri lütfen girmesinler. Palandöken çok geniş bir destinasyon, çok geniş bir alan. Her an için kayak olabilir. Çünkü sürekli kar yağışı 3200 metre yükseklikte olan bir yer. Dolayısıyla vatandaşlarımızdan istirham ediyorum. Lütfen güvenli alanlarda kayak yapsınlar. Snowboard yapsınlar. Böylece hem kendi hayatlarını hem de başkalarının hayatını tehlikeye riske atmasınlar. Şu anda herhangi bir ilimizde kayak pistlerinde Palandöken Kayak Merkezi’nde sıkıntılı, olumsuz durum yoktur. Yusuf’un Deresi’nde kayağa yasaklı alanda, kayağa kapalı alanda kayak yapan üç vatandaşımız ile bir yabancıyı, jandarma arama kurtarma ekiplerimiz tespit ettiler. Onlara gerekli idari müeyyidelerde uygulandı. Bizim niyetimiz kimseye idari para cezası kesmek, onları cezalandırmak değil. Ama hem kendi güvenlikleri açısından, hem de Palandöken Kayak Merkezi’nin güvenliği açısından yasak olan alanlarda kayak yapılmasını istemiyoruz" diye konuştu.