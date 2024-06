Van Valisi Ozan Balcı, 2024 yılı Mayıs ayı asayiş olayları değerlendirmesini yaptı.Vali Ozan Balcı, beraberindeki Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Jesmin Ekedal ile valilikte yaptığı açıklamada, “İlimizde kamu huzurunun ve güvenliğinin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında 4.910 polis ve 4.448 jandarma personeli görev yapmaktadır. Mayıs ayı içerisinde kolluk birimlerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 1.299 olaya müdahale edilmiş olayların aydınlatılma oranı yüzde 96’dır. Terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerine karşı mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam etmekte olup terör örgütlerine yönelik mayıs ayı içerisinde 29 operasyonda 77 şahsa adli işlem yapılmış, 26 şahıs tutuklanmıştır. Vatandaşlarımızın birlik ve bütünlüğü aynı zamanda huzuru ve güvenliği için hiçbir terör örgütüne göz açtırmayacağımızı bilmenizi isteriz” dedi.Asayiş olaylarında kamu huzuru ve güvenliğinin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin tesisi için kolluk birimlerince yürütülen çalışmaların kesintisiz devam ettiğini vurgulayan Vali Balcı, “İlimizde belirtilen dönem içerisinde 189 mal varlığına karşı, 617 kişilere karşı, 65 hırsızlık, 35 dolandırıcılık olayı meydana gelmiştir. Asayiş olaylarında kolluk güçlerimizin özverili çalışması sonucu alınan tedbirler sonucunda ilimiz genelinde geçmiş yılın aynı dönemine kıyasla mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 17, kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 11, hırsızlık olaylarında ise yüzde 36 azalış gerçekleşmiştir.yüzde 46 artış gösteren dolandırıcılık olayları üzerinde gerekli tedbirler alınarak halkımızı bilinçlendirmek adına konu üzerinde titizlikle çalışmalar icra edilmektedir. Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Güvenli Okul Projesi kapsamında; okul çevrelerimizin daha güvenli hale getirilmesi, çocuk ve gençlerimizin daha sağlıklı, güvenli bir eğitim alabilmeleri ve oluşabilecek suçların önlenmesi için 167 okul çevresi ziyareti yapılarak okul çevresinde bulunan 5 internet kafe, 120 park-bahçe, 65 kahvehane ve 84 diğer umuma açık yer kontrol edilmiştir. İcra edilen faaliyetlerimiz artırılarak devam etmekte olup geçen yılın aynı dönemine kıyasla okul çevrelerimizde meydana gelen olaylarda yüzde 42 azalma gerçekleşmiştir” ifadelerini kullandı.İl genelinde aranması bulunan şahısların yakalanması ile ilgili olarak kolluk birimlerinin yoğun çalışmaları neticesiyle geçmiş döneme kıyasla yüzde 103 artış gerçekleştiğini belirten Vali Balcı, şöyle devam etti:“Geçtiğimiz ay içerisinde 959 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir. Yakalanan şahısların 179’i hapis cezası ile 780’i ifadeye yönelik aranması bulanan şahıslardır. Trafik konusunda; alınan tüm tedbirlere rağmen ilimizde; 337 trafik kazası meydana gelmiş, 236 şahıs yaralanmış ve 1 vatandaşımız vefat etmiştir. Yapılan trafik denetlemeleri, devriyeler, eğitimler ve alınan güvenlik tedbirleri ile trafik kazalarının önüne geçilmesi ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için kolluk birimlerimiz tarafından yürütülen çalışmalar etkin bir şekilde devam etmektedir. Trafik düzeninin sağlanmasında katkısı bulunan ve kurallara riayet eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadelede de 811 operasyonda 360 organizatör hakkında işlem yapılmıştır. Yapılan operasyon neticesinde mayıs ayı içerisinde 3.625 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Göçmen Kaçakçılığı önlemeye yönelik çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir.”Uyuşturucu ile mücadelede kolluk birimleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasının veya ticaretini yapılmasının önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini söyleyen Vali Balcı, “Geçtiğimiz ay verileri incelendiğinde 81 operasyon yapılarak 89 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. İlimizde Narkotik suçları ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda ele geçirilen malzemeler; madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele alanında vatandaşlarımızın farkındalığının artırılması ve gençler arasında uyuşturucu kullanımının önlenmesi amacıyla, 41 etkinlikte 879’u anne/anne adayı olmak üzere 2.131 kişiye bilgilendirme yapılmıştır. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetlerinde; operasyon sayımız geçmiş yılın dönemine kıyasla yüzde 49 artış göstererek 259’a yükselmiş ve bu operasyonlarda 422 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Terör örgütlerinin finans kaynaklarından olan kaçakçılık ile ilgili çalışmalarımız ve operasyonlarımız hız kesmeden devam etmektedir. İlimizde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda ele geçirilenler; ayrıca yakalanan malzemelerde en dikkat çekici olanlar; 94 kilogram külçeler halinde altın, 691.840 adet makaron, 962 kilogram açık tütün ele geçirilmiştir. Organize suçlarla mücadele kapsamında; bulunduğumuz ay içerisinde 1 suç örgütüne operasyon yapılmış ve 12 şahsa adli işlem yapılmıştır. Siber suçlarla mücadele faaliyetlerinde; mayıs ayında 98 siber olayı meydana gelmiş, 17 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Gelişen teknoloji ile birlikte bilgi teknolojilerinin kullanılması, vatandaşlarımızın güvenliği, oluşabilecek riskleri önlenmesi ve vatandaşlarımızın farkındalıklarının artırılması adına siber farkındalık ve bilinçlendirme faaliyeti kapsamında 2.145 kişiye bilgilendirme yapılmıştır” diye konuştu.Kapıköy Kara Hudut Kapısından mayıs ayı içerisinde 64.939 kişinin ülkemize giriş yaptığını ve 61.394 kişinin de ülkemizden çıkış yaptığını vurgulayan Vali Balcı, “Kurban Bayramı münasebetiyle alınan tedbirlerle; siz değerli vatandaşlarımızın bayramı coşku ve huzurla geçirmesi, sevdikleriyle sağlıkla kucaklaşması maksadıyla Kurban Bayramı öncesinde ve bayram boyunca; jandarma ekiplerimiz tarafından; 124 tim/unsur, 275 trafik personeli, 8.230 personel, asayiş yönünden 700 tim/unsur, 1.158 kara aracı, 181 dron, polis ekiplerimiz tarafından; her gün için ayrı ayrı 50 trafik ekibi, 4 motorize unsur, 128 trafik personeli, asayiş yönünden 100 ekip, 542 personelden oluşan devriye ekipleri, 11 motosikletli polis ekipleri görevlendirilmiştir” şeklinde konuştu.