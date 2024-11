Iğdır’ın Tuzluca ilçesi çevre yolu mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Tuzluca Belediyesi’ne ait kamyon ile yol şantiyesinde çalışan bir tır, yanlış sollama nedeniyle çarpıştı. Kazada, her iki aracın sürücüleri hafif yaralanırken, maddi hasar oluştu.Kaza, öğle saatlerinde Tuzluca çevre yolu üzerindeki şantiyeye yakın bir noktada gerçekleşti. İddiaya göre, yol üzerinde ilerleyen tır, kamyonu yanlış bir şekilde sollamaya çalışırken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu her iki araç birbirine çarptı. Çarpışma sonucunda her iki araçta da önemli maddi hasar meydana gelirken, sürücüler olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak, hastaneye kaldırılmadı. Kazanın ardından bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yol kısa süreliğine tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.