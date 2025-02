Tunceli’de Munzur Vadisi Milli Parkı’nda, nesli tehdit atında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listede yer alan bir anne ve 2 yavru vaşak görüntülendi.Tunceli ile Ovacık ilçesi arasında bulunan ve çok sayıda yaban hayvan ve endemik bitki türlerine ev sahipliği yapan Munzur Vadisi Milli Parkında, vaşak ailesi görüldü. Nesilleri tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listede yer alan bir anne ile 2 yavru vaşak, doğa fotoğrafçısı Murat Can Toprakçı tarafından görüntülendi. Doğa fotoğrafçısı Can Toprakçı’ya adeta poz veren vaşak ailesi daha sonra Munzur Vadisinin yüksek kesimlerine doğru giderek gözden kayboldu.Uzun zamandır vaşak ailesini fotoğraflamak istediğini söyleyen Doğa fotoğrafçısı Murat Can Toprakçı, "Nihayet Munzur Vadisi Milli Parkında anne ve 2 yavrusunu görüntülemeyi başardım. İlimiz doğal güzelliklerinin yanı sıra gerek yaban hayatı varlığı gerekse de bitki çeşitliliği ile sadece ülkemizin değil dünyanın da en zengin coğrafyalarından biri. Bu coğrafyanın güzelliklerini kayıt altına aldığım için kendimi şanslı hissediyorum. Herkesin el birliğiyle bu güzelliklerin yaşatılmasına katkıda bulunmasını istiyorum" dedi.