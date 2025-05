Başkan Biçer, görüşmenin son derece yapıcı ve verimli geçtiğini belirterek, heyete teşekkür etti.

EMEKLİ ASTSUBAYLARIN TALEPLERİ DİNLENDİ

Deva Partisi Elazığ İl Başkanı Fetih Ahmet Biçer, TEMAD İl Başkanı Özer Tapan ile birlikte derneğin Muhasip Üyesi Hanifi Bey ve Yönetim Kurulu Üyesi Aygün Akgül’ü ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

“Emekli astsubaylarımızın sorunlarını, beklentilerini ve çözüm önerilerini dinleme fırsatı bulduk. Kendileriyle samimi ve karşılıklı saygı içinde verimli bir sohbet gerçekleştirdik.” ifadelerini kullandı.

KATILIMCI SİYASET ANLAYIŞIMIZLA HER ZAMAN DİYALOĞA AÇIĞIZ

Başkan Biçer, Deva Partisi’nin toplumun her kesimiyle iletişim kuran, çözüm odaklı ve katılımcı bir siyaset anlayışını benimsediğini vurgulayarak, “Sivil toplum kuruluşlarıyla diyalog içinde olmak, ortak akılla hareket etmek bizim için çok kıymetli. TEMAD heyetinin ziyareti bu açıdan bizleri son derece mutlu etti.” dedi.

TEŞEKKÜR VE DAYANIŞMA MESAJI

Fetih Ahmet Biçer açıklamasını, “Ziyaretleri ve kıymetli katkıları için TEMAD İl Başkanımız Sayın Özer Tapan’a, Hanifi Bey’e ve Aygün Bey’e teşekkür ediyor; toplumumuzun her alanında olduğu gibi, emekli astsubaylarımızın da yanında olmaya devam edeceğimizi vurguluyorum.” sözleriyle tamamladı.