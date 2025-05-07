Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Edebiyat Fakültesi tarafından Türk düşünce hayatının önemli isimlerinden Nurettin Topçu’nun vefatının 50. yılı dolayısıyla anma sempozyumu düzenlendi.Nurettin Topçu’nun düşünce dünyası, ahlak anlayışı, sosyolojik yaklaşımları, eserleri ve Türkiye’nin kültürel gelişimine sağladığı katkıları konuşmak amacıyla düzenlenen sempozyumun açılış programına ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Prof. Dr. Naim Ürkmez, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Akbulut ve Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden gelen akademisyenler ile üniversite öğrencilerinin yanı sıra Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ve Hüseyin Avni Ulaş Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.Programın açılışında konuşan Dekan Akbulut, Nurettin Topçu’nun Türk düşünce tarihindeki önemini vurgulayarak, Nurettin Topçu yalnızca bir akademisyen ya da fikir adamı değil; aynı zamanda medeniyet tasavvuru inşa etmeye çalışan öncü bir şahsiyettir. Onun ruh köküne dayanan eğitim anlayışı, milletimizin fikri ve ahlaki açıdan yeniden inşasında büyük rol oynamıştır. Bugün burada bir araya gelerek sadece bir mütefekkiri anmıyoruz; aynı zamanda onun fikir dünyasında bir yolculuğa çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.Dekan Akbulut’un ardından kürsüye çıkan Rektör Çakmak ise Topçu’nun ahlaki temelli düşünce yapısına dikkat çekerek:" Toplumların temelinde güçlü bir ahlak anlayışı yatmaktadır. Nurettin Topçu, eserlerinde yalnızca teorik bir ahlak felsefesi sunmakla kalmamış, aynı zamanda bunu hayatına da tatbik etmiş nadir entelektüellerden biridir. Günümüz dünyasında yaşanan kimlik ve değer bunalımları karşısında, onun fikirleri bizlere sağlam bir duruş sunmaktadır. Bu nedenle Topçu’nun eserlerini yeniden okumak ve anlamak her zamankinden daha önemlidir" diye konuştu.Konuşmaların ardından dört oturum ile devam eden sempozyumda, akademisyenler Topçu’nun hareket felsefesi, ahlak, milliyetçilik ve demokrasi anlayışı, sanata bakış açısı, eğitim üzerine düşünceleri ve eserlerindeki anlam derinliği hakkında dinleyenlere bilgi verdiler.İlgiyle takip edilen program, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naim Ürkmez’in konuşmacılara teşekkür belgesi takdim etmesi ile sona erdi.