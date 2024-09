Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, Erzurum tabyalarını yeniden ihya etme gayretlerinden dolayı Vali Mustafa Çiftçi’ye teşekkür etti.Başkan Ertaş, payitahtı korumak için ecdadın batıda Edirne ve Çanakkale’ye, doğuda Erzurum ve Kars’a 19. ve 20. asrın kaleleri denebilecek çok sayıda "tabya" yaptırdığını dile getirerek, “ Garnizon merkezi olması sebebiyle Erzurum’da bilhassa doğu-batı ve güneyindeki kuş uçmaz kervan geçmez dağlara, belki kartal yuvası olacak zirvelere dönemin teknolojisi ve şartları dikkate alındığında imkânsız gibi görünen muhkem yapılar inşa etmiş. Bu imkânsızlıkları zorlamak vatanın azizliğindendir; bayrağın, dinin, dilin... Erzurum’da 50 civarında tabya yapılmış ve bunlar Erzurum’u değil, tabyalar doğudan ve Kafkasya’dan Anadolu’ya çıkan stratejik boğazları, geçitleri kontrol altında tutarak Türk devletini, topyekün vatanı korumak içindir.” şeklinde konuştu."Tabyalar keşfedilmeye başladı"Tabyaların şu an 23’ünün ayakta olduğunu hatırlatan TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, “ Türk savaş tarihinde, mimarlık tarihinde, coğrafyamızın hafızasında önemli yer tutan tabyalardan maalesef ne Anadolu’nun, ne aziz milletimizin evlatlarının haberi var. Haberi olanların sayısı çok çok az. Tabyalarla ilgili çok yazdık çizdik. Türkiye’yi dolaştık, anlattık, fotoğraf sergileri yaptık. 9 Kasım Tabyalar Yürüyüşünü ülke gündemine sokmaya çalıştık. 2013 yılında TBBM Başkanı Cemil Çiçek Mecidiye Tabyasının "Harp Müzesi" olması için 5 milyon ödenek ayırdı. Bizler tabyalarda 7’den 70’re etkinlikler yaptık. Milli Eğitim Müdürlüğümüz 2013’ten başlatarak ilk dersi tabyalarda yaptı. En son 4 yıl evvel Dumlu’daki Şahappaşa Tabyası’nda "Kahramanlık Şiirleri" programı gerçekleştirdik. Vali Seyfettin Azizioğlu zamanında Çetin Bayram kardeşimin yürüttüğü projeyle tabyalara çıkan tüm yollar, yolların başına bilgilendirme levhaları ve rotaların olduğu bilgilendirme tabelaları yapıldı. Kargapazarı ve Mescit dağlarındaki Türk şehitlikleri keşfedildi, şehitlikler yapıldı; dağlardaki tank ve ağır silahlar Mecidiye-Aziziye tabyalarına çıkan yolun girişine getirilerek açık havada sergilendi. Çetin Bayram’a bu konuda şehir teşekkür borçludur.” şeklinde konuştu.“Emeği geçenlere teşekkür ederiz”Türk tarihine ve şehrin değerlerine sahip çıkan, emek veren herkese teşekkür ettiklerini vurgulayan Ertaş, daha sonra şöyle konuştu, “ Mustafa Çiftçi valimiz ezber bozdu. Olmaz denileni, şu ana kadar akla gelmeyeni yaptı. Tek tek her tabyayı gezdi, dağları ve yolları tanıdı, tespit ve gözlemleriyle konuya doğrudan hakim oldu ve çözüm üretti. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır. Her tabyayı bir kamu kurumuna, üniversiteye ve güçlü STK’lere zimmetledi. Bir seferberlik başladı, tarihe sahip çıkma yarışı... Her kurum kendisine zimmetlenen tabyaları zor şartladı temizliyor, çevre düzenini gözden geçiriyor, ufak tefek onarımlarını yapıyor... Her bir kurum yaptığı çalışmayı sosyal medya sayfalarından paylaşıyor. Böylelikle şehir tabyalarını ve tarihini yeniden keşfediyor ve tabyalar konusunda "tükenmişlik sendromu" yaşayan "öğrenilmiş çaresizliğe" düşen şehir ahalisi, istenirse yapılabilirmiş duygusuyla özgüven kazanıyor. Kuş uçmaz kervan geçmez dağlarda gençler, memurlar, öğrenciler, işçiler, siviller, bürokratlar tarihi, Erzurum’un stratejik konumunu ve değerini, vatanını, şühedayı ve gaziyanı daha iyi anlıyor. Teşekkürler Sayın Valim. Teşekkürler tarihe emek veren vatanperver ve kadirşinas güzel insanlar.”