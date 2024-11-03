68 Aksarayspor maçında sakatlanan ve sezonu kapatan Elazığspor’un tecrübeli orta saha oyuncusu Burak Aydın, Kayseri’de ameliyat olduElazığspor’un tecrübeli orta saha oyuncusu Burak Aydın, Çimentaş Elazığspor’un, 68 Aksarayspor ile oynadığı müsabakada geçirdiği rotasyonel travma sonrasında ön çapraz bağdan yaralandı. Tecrübeli futbolcu, Kayseri özel bir hastanede başarılı bir ameliyat geçirdi. Uzman hekim Sinan Karaoğlu tarafından ameliyat edilen Burak Aydın’ın rehabilitasyon sürecine de başlandı.Elazığspor Kulübü’nden geçmiş olsun Burak başlığıyla yapılan açıklamada, ’’Bu zorlu süreçte gösterdiğin azimle daha güçlü bir şekilde geri döneceğine inanıyoruz” denildi.