Erzurum Valiliği’nin himayesinde bir “Şehir Çalıştayı” hazırlığı yapan ŞEHİRDER, Erzurum’un tanıtımı ve ekonomisi açısından önem arz eden EİT konusunda çalışmalarına başladı.Konu ile alakalı bir çalışma masası oluşturan ŞEHİRDER, EİT program takviminin açıklanmasıyla birlikte “EİT konusu şehrimizin organizasyon yeteneği için de bir sınav kağıdı. Bu bağlam da derneğimiz Erzurum Valiliği ve EİT koordinatörlüğümüzün vereceği ya da yönlendireceği her bir işi en iyi şekilde yerine getireceğini taahhüt etmektedir” vurgusu yapmıştı.ŞEHİRDER “Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Gelir Uzmanı Sefa Gedik, uluslararası birçok alanda organizasyona ev sahipliği yapan Erzurum’un, geçtiğimiz günlerde 2025 Avrupa Kış Sporları başkenti ve Türkiye’nin de kurucusu olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından 2025 yılı turizm başkenti olarak ilan edildiğini belirterek, “ Erzurum’un Avrupa Kış Sporları ve Turizm başkenti olarak seçilmesi; turizm potansiyelinin yüksek olması, eşsiz doğal güzellikleri, gastronomi alanında zengin çeşitliliğe sahip olması, tarihi ve kültürel yapıları ile dikkat çekmesi ve bunların yanı sıra geçmişte ev sahipliğini yapmış olduğu uluslararası organizasyonları başarıyla tamamlamasından kaynaklanmaktadır. Son dönemde bu tür organizasyonların düzenlenmesi ve Turizm başkenti unvanını alması, spor kenti olan Erzurum’un özellikle kış sporlarında cazibe merkezi olduğunun tescili niteliğindedir. Bu organizasyonlar arasında şüphesiz ki en önemli katkıyı 2011 yılında düzenlenen 25. Dünya Üniversiteler Arası Kış Olimpiyatları sağlamıştır. Olimpiyatlara hazırlık sürecinde şehirde devasa tesis yatırımlarının yapılması ve bu yatırımların günümüze kadar artarak devam etmesi, Erzurum’un ulusal ve uluslararası turizmde cazibe merkezi haline gelmesini sağlamıştır. Yapılan bu yatırımlar sayesinde her geçen gün şehrin ekonomisinin büyümesine ve istihdama da katkı sağladığı görülmektedir” dedi.Palandöken Ekonomik Forumu önemliTurizm başkenti etkinlikleri kapsamında 9 ana başlıkta 70’e yakın etkinliğin yıl sonuna kadar devam edeceğini ifade eden Gedik, “ Ocak ayında kış sporları ile başlayacak ilk etkinlik sonrasında, yaz oyunları, gastronomi şenlikleri ve Palandöken Ekonomik Forumu gibi önemli etkinlikleri içeren takvim yayınlanmıştır. Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar içerisinde yer alan Palandöken Ekonomik Forumu ise ayrı bir önem taşımaktadır. Davos benzeri bir etkinliğin olacağı öngörülen foruma üye ülke temsilcileri ile iş ve siyaset dünyasından birçok önemli aktör katılım sağlayacak, küresel çapta ekonomik ve sosyal konular ele alınacaktır. Palandöken Ekonomi Forumu’nun geleneksel hale getirilerek her geçen yıl katılımların genişletilmesi, üye ülke ve dünya çapında ülke temsilcileri ile iş, siyaset ve ekonomi alanında söz sahibi olan aktörlerin Erzurum’da buluşturulması amacıyla çalışmaların devam ettirilmesi gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki Dünya Ekonomi Forumu’nun küçük bir kasaba olan Davos’ta düzenlenmesi, Davos’un ekonomisinin çok gelişmiş olmasından değil, söz sahibi olanların Davos’ta buluşturulabilmesinden kaynaklanmaktadır” şeklinde konuştu.“Turizmin gelişmesi istihdamı artırır”Yapılan yatırımlar sayesinde kentte her yıl turizmin hızla geliştiğini ve turizm gelirlerinin arttığının görüldüğünü dile getiren Gedik daha sonra şöyle devam etti, “Her yıl bir önceki yıla göre Erzurum’a gelen yerli ve yabancı turist sayısında yaşanan sürekli artışlar bunun açık göstergesidir. 2023-2024 kış sezonunda yaklaşık 300 bin yerli ve yabancı turistin ağırlandığı Erzurum’da, 2024-2025 yılı kış sezonunda yapılacak olan organizasyonların etkisiyle bu sayının 500 bin kişi üzerine çıkması ve yıl sonuna kadar da 1 milyon kişiyi aşması hedeflenmektedir. Elde edilen verilere göre şehrin son yıldaki turizm gelirlerinin 1 milyar TL civarında olduğu, şehrin daha fazla turist ağırlayabilir hale gelmesiyle bu rakamın 2-3 katına çıkarılabileceği öngörülebilmektedir. Her yıl bir önceki yıla göre turist sayısında artış gösteren şehirde turizm gelirlerinin de artmasıyla; yeni açılacak oteller, restoran işletmeleri, eğlence merkezleri ve etkinlik alanları yüzlerce kişiye iş imkanı sağlayacak, özellikle de genç nüfusun kendisini geliştirmesine katkı sağlayacaktır. Turizmin emek yoğun sektörler arasında olması nedeniyle de istihdama direkt etkisinin olacağı ve bu etkinin pozitif yönde olacağı aşikardır. Şehrimiz için büyük önem arz eden bu organizasyonların fırsat olarak görülüp iyi değerlendirilmesi, şehrin ekonomik gelişimi başta olmak üzere , sosyo-kültürel yapısının değişimi ve gelişimine de etki edeceği gözlemlenecektir.”