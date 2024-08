Erzurum’da yok olmaya yüz tutan saraçlık mesleğinin son temsilcilerinden Abdulhamit Akbulut, dede mesleğinden vazgeçmiyor.Erzurum’un geçmişte el sanatlarının önemli yapı taşlarından birisi olan saraçlık, teknoloji ve modern hayatın baskısı altında unutulmaya yüz tutmaya başladı. Erzurum’da 52 yıldır saraçlık yapan 62 yaşındaki Abdulhamit Akbulut, günümüzde saraçlık mesleğinin unutulmaya yüz tuttuğunu söyledi. Erzurum’un eski çarşılarının yoğunlukta olduğu Gürcükapı semtinde saraç ustası olan Abdulhamit Akbulut, babasından devraldığı saraçlık mesleğini gelişen teknolojiye rağmen yarım asırdan fazladır yaşatmaya çalışıyor. Gelişen teknoloji ve at kullanımının azalmasıyla saraçlık mesleğinin eski ihtişamını kaybettiğini ifade eden Abdulhamit Akbulut, “Benden sonra bu mesleğin yok olmasından korkuyorum. Şu anda işyerimde tek başıma çalışıyorum. Benden sonra bu işi yapacak kimse yok” diye konuştu.“Atlı spora rağbet umut veriyor”Saraçlık mesleğine 8 yaşında başladığını söyleyen Abdulhamit Akbulut, “Dedemden kalan bu işe başlamamın sebebi; saraçlığın o dönemlerde daha yaygın olmasıydı. Benin mesleğe başladığım zamanlarda yük ve yolcu taşımacılığında at önemli bir unsurdu. Haliyle saraçlıkta bir ihtiyaçtı. Ama zamanla en gözde meslek olan saraçlık, teknolojinin gelişmesiyle unutulmaya yüz tutmaya başladı. Bütün olumsuzlukların yanında son yıllarda ata sporumuz cirit ve atlı sporlara verilen destekten dolayı saraçlık mesleğine olan ihtiyaç artmaya başladı. Bu da bizi mutlu ediyor” dedi.“Çırak bulmak imkansız hale geldi”Abdulhamit Akbulut, Erzurum’da saraçlık mesleğinin son temsilcisi olduğunu ifade ederek, “Saraç mesleğinde artık çırak ve usta yetişmiyor. Bizde bu mesleği bırakırsak bundan sonra bu işi yapacak kimse kalmayacak ve belki tarih olacak. Çırak bulmak ve mesleğimizi geleceğe taşımak neredeyse imkansız hale geldi. Aslında at ve atlı sporlar var olduğu müddetçe bu mesleğin devam etmesi gerekir. Ancak Erzurum’da olduğu gibi ülkemizde yetişmiş eleman sorunu artıyor. Devletimizin bu konuya el atması ve geleneksel mesleğimizi geleceğe taşıması için çalışmalar yapması kaçınılmaz oldu” şeklinde konuştu.