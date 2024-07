Erzurum yeni Medya Derneği (ERMED) tarafından geleneksel olarak düzenlenen ‘Kültür Buluşmaları’ programına katılan şair Abdulbaki Özdemir, Gönül Penceresinden Hayat’ isimli kitabının tanıtımını yaptı.Erzurum Kalesinin yanında bulunan Divanı Kale de gerçekleşen program öncesi açılış konuşmasını yapan ERMED Başkanı Gazeteci Gamze İspirli, kültür buluşmaları kapsamında düzenlenen programda kültürel bir eser olan Abdulbaki Özdemir’in Gönül Penceresinden Hayat kitabının tanıtımı yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. İspirli, Erzurum Yeni Medya Derneği olarak kuruluş tarihinden bugüne kadar önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek, “Erzurum’un en aktif sivil toplum kuruluşlarından biri olarak toplumun her kesimiyle kucaklaşmaya devam ediyoruz. Ahde vefa toplantıları, seminerler, çalıştaylar, konferanslar ve çok çeşitli etkinlikler yaparak Erzurum’a hizmet etmenin ayrıcalığını ve gururunu yaşıyoruz. Medya sektörü olarak her kesimin paydaşı olduğumuzun farkındayız. Sivil toplum kuruluşu yöneticisi olmak, fedakârlık gerektirir. Erzurum’a hizmet amacıyla yola çıktığım yol arkadaşlarım olan yönetim ekibime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.İspirli, bugün ise burada kültür ve sanat alanında emek verilerek, okurla buluşturulacak olan koca bir hayatın hikâyesinin yer aldığı tarihe not düşecek bir eserin tanıtmak için bir araya geldiklerini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:“İnsanlar fanidir, kendileri göçse de bu dünyada kalacak olan eserleri ve fikirleridir. Fikirler ve eserler ölümsüzdür. Şairin dediği gibi ‘’Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ bırakırsak " ne mutlu bizlere. Bu yüzdendir ki aynı zamanda yazarlık ve estetik fotoğrafçılık yönüyle aslında bir sanat mesleği olan, gazetecilik mesleğini icra eden medya mensupları olarak sanata ve kültüre sahip çıkmak bizlerin asli görevidir. Yazmak önemli bir sanat dalıdır. Herkese nasip olmaz. Kültür ve Sanatın olmadığı bir yerde, çok renklilik, hoşgörü, saygı ve adalet gibi temel değerlerin gelişmesi mümkün değildir. İşte bu noktada kültür ve sanat alanındaki çalışmaları önemsiyoruz. Gönül penceresinden hayat kitabının yazarı Sayın Abdulbaki Özdemir gurbetten gelerek, sılada, kendi, memleketinde bir eseri tanıtacak. Eser hayat deneyimleriyle dolu duygusal ve anlamı örüntülerden oluşuyor. Okuyucuya önemli mesajlar veriyor. Mikrofonu kendisine vererek, bu konudaki duygularına tercüman olacağız. Erzurum Yeni Medya Derneği olarak kültür ve sanat alanındaki çalışmalarımız devam edecek, derneğimizde bir kütüphane oluşturacağız. Bu duygularla programın verimli geçmesini diliyor, programımızda emeği geçenlere ve bu nezih mekanı bizlere açan Palandöken Kadın Kooperatifi Başkanı Işılay Çakır hanıma ve katılımlarınızdan dolayı yönetim kurulum adına hepinize teşekkür ederim.”Açılış konuşmasının ardından TRT Prodüktörü Şair İsmail Bingöl, şiirleri ile programa renk katarken Yazar Müslüm Çağlar ve Ayşe Neslihan Hatunoğlu’da birer kısa konuşma yaparak programa renk kattılar. Daha sonra ise şair olan İnşaat Mühendisi Abdulbaki Özdemir, hayatın hikayesini anlattıktan sonra şiir kitabından bir demek şiir ziyafeti sundu.Programda ERMED Başkanı Gamze İspirli’ye yönetim kurulu tarafından sürpriz yapılarak doğum günü pastası kestirilerek yeni yaşını kutladılar. Şair Abdulbaki Özdemir’in katılımcılar için kitabını imzalamasının ardından Erzurum Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Çakır ERMED adına Özdemir’e bir plaket takdim ederken, Özdemir’de İspirli’ye çiçek verdi.Programa çok sayıda STK temsilcisi ve şairin yakınları katıldı.