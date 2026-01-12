EMADDER( Emeklilikde Adalet Derneği) Başkanı Emrah ÜNAL,Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Vedat GÜR veTüm İşçi Emeklileri Derneği Başkanı Mehmet KAYABAŞ’ı ve yönetimlerini dinleyen Saadet Partisi İl Başkanı Yunus Emre YÜKSEL; Ak parti iktidara gelmeden önce Emeklilerimiz Asgari ücretin yüzde 40 daha üstünde bir maaş alırken şuan bırakın fazlasını yüzde 30 aşağısında bir rakama geçinmeye mahkum edilmiştir. Asgari ücret bile Tüik’in açıklamalarına göre açlık sınırının altında kalırken; emekliye 19 bin maaş verilmesi ne izana nede insafa sığar. Bugün iyleştireceklerini idda ederek yeniden yapılan düzenlemeyle 20 bine tamamladık diyorlar! Bu lütuf değil, emekliyle dalga geçmektir. Erbakan hocamızın emekliye vermiş olduğu yüzde 300’e varan zamlar olmasaydı emeklinin hali dahada perişan olacaktı.

Emekli derneklerimizin başkanlarından,çok kıymetli üyelerinden ve tüm Elazığlı hemşehrilerimden Genel Başkanımız Sayın; Mahmut ARIKAN’ın kendi imzasıyla Meclise sunmuş olduğu, “Emekli Maaşlarının Asgari Ücret Seviyesine Çıkarılması” kanun teklifine “emekli.saadet.org.tr” sayfasından ulaşıp 19 ocak 2026 tarihine kadar imzalamalarını ve emeklimize reva görülen bu haksız uygulamalar karşısında bizlere destek vermelerini bekliyoruz. Meclise sunduğumuz kanun teklifler Akp-Mhp oylarıyla reddediliyor, milyonlara varan imza ile getirilen teklif onların teklifimizi reddetme sorumluluğunu almalarına mani olacağını düşünüyor, bu konuda hassasiyet gösteren tüm emekli,emekli yakını veya zulme rıza göstermeyerek imza kampanyasına destek veren tüm hemşerilerimize hürmetlerimi sunuyorum” dedi.