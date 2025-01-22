Ölümlü ve yaralamalı kazaların sıkça meydana geldiği Refahiye-Erzincan yolunda kazaların önüne geçebilmek için ihale yapıldı.Karayolları 16. Bölge Müdürü Mustafa Türksoy, yaklaşık 90 Milyon TL’ye ihalenin yapıldığını en kısa sürede başlanacağını söyledi.2025 yılı 1. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında konuya ilişkin bilgilendirmede bulunan Karayolları 16. Bölge Müdürü Mustafa Türksoy, “Sakaltutan mevkiinde yaşanan kazalardan dolayı acil ne yapabiliriz diye düşündük. Bunun üzerine valimiz ile istişare ederek hızlıca ihale yapmanın yoluna baktık. İlana verip ihalemizi gerçekleştirdik. İhale ilanını da 2 gün önce imzaladık. 130 Milyon bedelle yaklaşık maliyeti vardı. Yaklaşık 90 Milyon maliyet ile ihale bedelle sattık. İlk fırsatta başlayacağız. Dolayısı ile fiziki olarak Sakaltutan mevkiinde her yeri bütün yollarımızı ikiye bölmüş olacağız. Fiziki olarak ortayı kapatacağız” dedi.Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’da, “Refahiye’den Erzincan’ın girişine kadar olan o 4 şeritli yolu refüjle ortadan bölüyoruz. Olan kazaların sebepleri şu, yol çok iyi ve 4 şeritli olduğu için gidiş geliş. Bazen arkadan gelen hızlı araba öndeki arabayı sollamak için direk karşı şeride geçiyor. Biz bu refüjü ilçenin başlangıcından Erzincan’ın girişine kadar getirdiğimiz zaman orada ki kazaları engellemiş olacağız” diye konuştu.