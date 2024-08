Erzurum Tarih Derneği, kültürel faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyerek Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan’ın Kuran’ın Toplumsal Gelişim Öğretisi isimli kitabının tanıtımını yaptı.Erzurum Halk Oyunları Halk Türküleri Derneği eğitim salonunda düzenlenen programa Erzurum Tarih Derneği Başkanı Prof.Dr. H. Ömer Özden, Halk Oyunları Halk Türküleri Derneği Başkanı Selahattin Öğdüm, ERVAK Başkanı Erdal Güzel ile çok sayıda kitapsever ve dernek yöneticileri ile üyeleri katıldı.Programın açılış konuşmasını yapan Tarih Derneği Başkanı Prof. Dr. Özden, dernek faaliyetleri hakkında bilgi verirken, “Erzurum’u ve Erzurum tarihini tanıtmak ve araştırma faaliyetlerimizin yanı sıra düzenlediğimiz kültürel etkinliklerle de Erzurum’un kültürüne katkı sunmayı hedefliyoruz. Bunlardan biriside işte bugün burada gerçekleştirdiğimiz ve Erzurum’un öz evladı alan abimiz Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan’ın kitap tanıtım programı. Erzurum’u tarihsel ve kültürel alanlarda her türlü platformda tanıtmak için elimizden geleni yapacağız. Tabii bunu da siz değerli Erzurumlu hemşehrilerimizin, bürokratlarımız ve siyasilerimizin destekleriyle el ele vererek gerçekleştireceğiz” dedi.Daha sonra ise okurlarına yönelik kısa bir sohbet yapan Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan, insanoğlunun dünya üzerindeki hayat macerası ‘gelişim’ sözcüğü ile özetlenebileceğini söyledi.Doğan konuşmasına şöyle devam etti; “Bu ‘gelişim’ kavramı insan hayatının her safhasını içine alan ve belki de hayatın amacı olarak kabul edilmesi gereken bir olgudur. İnsan türünün Allah tarafından ve ilahi / evrimsel bir program dâhilinde halk edilmesi/düzenlenmesi ile başlayan ‘gelişim’ daha sonra her insanın varlık dünyasında ortaya çıkışında bir sperm hücresi ile bir yumurtanın ana rahminde oluşturdukları zigotun adım adım değişimi ve dönüşümü ile şekillenen; doğumdan sonra bebeklikten çocukluğa, çocukluktan olgunluğa, nihayet yaşlılığa ve ölüme doğru düzenli şekilde yürüyen dinamik bir süreçtir. Evrensel / kozmik düzenin vücuda gelişi ve varlığını sürdürmesini de kapsayan bu "gelişim" olgusu, özellikle dünya hayatının, Allah’ın emanetini taşıma onurunu üstlenmiş bulunan insanın gerek psikolojik ve gerekse sosyolojik faaliyet alanlarında da kendisini bekleyen, iyiye, güzele ve hatta mükemmele doğru açılım sağlamayı ifade eden bir sorumluluk ve görev şuuru hadisesidir.”Yapılan sohbetin ardından Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan, önce istek üzerine bir Erzurum türküsü okudu ardından da severlerine kitaplarını imzaladı. Ardından Erzurum tarihi ve kültürüyle ilgili kitapları bulunan Tarih Derneği Başkanı Prof. Dr. H. Ömer Özden, Doğan’a kitaplarından oluşan bir set ve plaket hediye ederken, Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan’da İngilizce çevirisi de bulunan bir kitabını hediye etti.