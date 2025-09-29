Başkan Özdoğan; ‘‘Daha önce müjde olarak defalarca dile getirilen 9 bin olan Esnaflarımızın prim gün sayısı 7 bin 200’e düşürülmelidir. Esnaflarımız SSK’ya göre yaklaşık 5 yıllık daha fazla çalışmaktadır prim ödemektedir. Küçük Esnaflarımız ayakta kalabilmesi için Devletimiz tarafından Vergilerde indirim yapılması gerekmektedir’’ dedi.

“KÜÇÜK ESNAFI KORUMA YASASI ÇIKARILMALI”

Özdoğan; ‘‘Şuanda tüm küçük esnaflarımız ekonomik zorluklarla karşı karşıyadır. Küçük Esnaflarımızı Koruma Yasası bir an önce hayata geçirilmelidir. Esnafın artan maliyetleri, gıda fiyatlarındaki yükseliş ve ulusal marketlerin yaygınlaşması nedeniyle küçük esnaflarımız ciddi bir çıkmazdadır’’ dedi.

“ESNAFIMIZA FAİZSİZ KREDİ VERİLMESİ GEREKİYOR”

Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, ‘‘Devletimiz tarafından Can çekişen küçük esnafımıza acil olarak Faizsiz kredi verilmesi gerekiyor. Tüm kesimlere Devletimiz tarafından destek veriliyor. Ama sürekli esnaflarımız unutuluyor. Kimse unutmasın ki Yerel esnafımız olmasa ekonomimiz kalkınamaz.’’

“ULUSAL MAKETLER YEREL ESNAFIMIZI BİTİRİYOR”

Başkan Özdoğan; “Ulusal Marketlerin Bayramlarda, Resmi Tatil günlerinde ve hafta sonları da dâhil sürekli açık olmaları Esnaflarımızı mağdur etmekte haksız rekabete neden olmaktadır. Ulusal Marketlerde arada bir indirim yapıyormuş gibi görünmesi ucuzcu damgasına neden olmaktadır. Küçük Esnaflarımızı sürekli mağdur eden bu ulusal marketler ile ilgili bir an önce Ulusal Market Yasası çıkarılması gerekmektedir. Yoksa bu gidişle küçük Esnaf diye bir şey kalmayacak her biri tek tek iş yerlerini kapatmak zorunda kalacaktır.” dedi.