Tunceli’nin Pertek ilçesindeki lise öğrencileri Anıtkabir, TBMM ve Ankara’daki tarihi mekanları gezdi.Tunceli’nin Pertek ilçesi Kaymakamlığı himayesinde, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, ilçede eğitim gören öğrencilerin milli ve manevi motivasyonlarını arttırmak amacıyla, ’Tunceli’den Ankara’ya Atamızın İzinde’ projesi çerçevesinde, lise öğrencileri Ankarayı gezdi. Öğrenciler Anıtkabir başta olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ile Ankara’daki tarihi mekanları gezdi.Öğrencilerin Ankara gezisine, Pertek Kaymakamı Ahmet Coşkun ile birlikte Belediye Başkanı Recai Vural’da katkı sağladı.