Malatya’da bir kişi, ikametine pencereden giren husumetlisi tarafından silahla bacağından vuruldu.Olay, 20.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Dal Sokak üzerinde bulunan O.G.’nin evine pencereden giren husumetlisi olduğu belirtilen Z.D., O.G.’yi tabanca ile sağ bacağından yaraladıktan sonra kaçtı.İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Ekiplerin olayın zanlısını yakalamak için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.