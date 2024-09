Ağrı’nın Patnos ilçesine bağlı Özdemir köyünde, Çetinel ve Demir aileleri arasında yıllardır devam eden husumet, bölgenin kanaat önderlerinin yoğun çabaları ve Avukat Serhan Kurtuluş Erhan’ın katkılarıyla barışla sonuçlandı.Geçmişte yaşanan bir olay nedeniyle iki aile arasında başlayan gerginlik, köyde toplumsal barışı ciddi şekilde tehdit eder hale gelmişti.Husumetin kökeni ve yaşanan olaylarHusumetin başlangıcı, Çetinel ve Demir aileleri arasında yaşanan ve her iki tarafı da derinden sarsan bir olaydan kaynaklanıyordu. Bu olay, aileler arasında düşmanlık ve güvensizlik oluşturmuş, köyde yıllarca süren bir çatışma ortamı ortaya çıkarmıştı. Zamanla, bu husumet köydeki diğer insanları da etkileyerek genel bir huzursuzluk ortamına neden oldu. Çeşitli adli süreçler ve tartışmalarla derinleşen anlaşmazlık, köydeki sosyal yapıyı da tehdit eder boyuta ulaştı.Kanaat önderlerinin barış çabalarıBu çatışmayı sona erdirmek ve köydeki huzuru yeniden tesis etmek amacıyla, bölgenin kanaat önderleri devreye girdi. Avukat Serhan Kurtuluş Erhan’ın da katkıda bulunduğu barış girişiminde, kanaat önderleri Çetinel ve Demir aileleri ile defalarca bir araya gelerek, her iki tarafı da barışa ikna etmek için büyük çaba sarf ettiler. Uzun süren müzakereler ve sabırlı bir arabuluculuk süreci sonunda, aileler arasında bir uzlaşma sağlanabildi. Bu süreçte, tarafların geçmişteki olayları geride bırakma ve geleceğe odaklanma iradeleri, barışın temellerini attı.Barış programı ve katılımcılarBarış sürecinin tamamlanmasının ardından, Özdemir köyünde büyük bir barış programı düzenlendi. Bu programda, hem Çetinel hem de Demir aileleri arasında sağlanan barış kutlandı hem de köy halkı arasındaki dayanışma pekiştirildi. Barış programına, kanaat önderlerinin yanı sıra İlçe Kaymakamı Hasan Taş, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Bayram, İlçe Emniyet Müdürü Muharrem Kömürcü, kamu ve kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakam Hasan Taş, yaptığı konuşmada, barışın önemine vurgu yaparak, bu tür çatışmaların diyalog ve hoşgörü yoluyla çözülebileceğine inandığını belirtti. Kaymakam Taş, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nün bu barış süreciyle örtüşmesinin de çok anlamlı olduğunu ifade ederek, sağlanan barışın kalıcı olması temennisinde bulundu.Program, verilen kardeşlik yemeği ile birlikte sona erdi. Bu yemek, köydeki huzurun ve kardeşliğin yeniden tesis edildiğinin en önemli göstergesi oldu.Toplumsal barışın önemi ve 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajıÇetinel ve Demir aileleri arasında sağlanan bu barış, toplumsal barışın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu olay, çatışmaların diyalog ve hoşgörü yoluyla çözülebileceğini ve barışın her zaman mümkün olduğunu gösterdi. Kanaat önderlerinin ve Avukat Serhan Kurtuluş Erhan’ın bu süreçteki rolü, gelecekte benzer sorunların da barışçıl yollarla çözülebileceği konusunda umut verdi.