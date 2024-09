Oltu’da yaklaşık iki yıl önce üretime geçen Mitat Güzel Mitatoğlu Sentetik Çuval ve Güzel Bigbag Fabrikası, Almanya’ya ihracat yapmaya başladı.Fabrika, sektörün en kaliteli Bigbag çuvallarını üreterek bu alanda gurur duyuyor. İlk ihracatlarını iki tırla Almanya’ya gönderen fabrikadan yönetim kurulu başkan yardımcısı Erkan Güzel, “Türkiye’nin en kaliteli Bigbag üretimini Oltu’da gerçekleştiriyoruz. Tesislerimizde her renk iplik, her renk kumaş ve her tür Bigbag üretimi yapıyoruz. İhracattaki payımızı artırarak başarıya büyük bir adım attık,” dedi.Almanya’ya yapılan ihracatın Oltu’daki tesislerde üretilmiş olmasının kendileri için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Güzel, emeği geçen tüm personeline teşekkür etti.