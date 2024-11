AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya’da etkili olan yoğun kar yağışının ardından kent merkezindeki cadde ve sokaklarda çalışma karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler ile bir araya gelerek, sahada yürütülen karla mücadele çalışmalarını inceledi.Malatya’da etkili olan yoğun kar yağışının ardından, kent genelinde yürütülen karla mücadele çalışmalarını yakından takip eden ve sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, “Karla mücadele çalışmalarının her aşamasında şehrimizin ulaşımını aksatmamak ve günlük hayatı kolaylaştırmak adına ekiplerimizin göstermiş olduğu çaba, Malatya’mız için hayati bir öneme sahiptir” dedi.Milletvekili Ölmeztoprak Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Asfalt Dairesi Başkanlığının Sancaktar yerleşkesinde görev yapan karla mücadele ekiplerini ziyaret ederek, yoğun kar yağışının ardından Malatya’da yolları açık tutmak, vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmesini sağlamak için gece gündüz demeden çalışan ekiplere kolaylıklar diledi.Ölmeztoprak, “Kar yağışı sonrası mücadelenin koordinasyonunun yürütüldüğü bu alanda, fedakâr personelimizin gayretine bir kez daha şahit olduk. Şehrimize hizmet eden bu ekiplerimizin her biri, yolları açık tutarak hayatın akışını sürdürmek adına büyük bir özveri gösteriyor. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyoruz. Malatya’mız için birlikte gayretle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.Sahada karla mücadele çalışması yürüten ekiplerle de bir araya gelerek, sahada yürütülen karla mücadele çalışmalarını da inceleyen Milletvekili Ölmeztoprak, “Yoğun kar yağışının ardından Malatya’mızın sokaklarında zor şartlar altında büyük bir özveriyle çalışan karla mücadele ekiplerimiz Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Asfalt Dairesi Başkanımız Ahmet Suat Soylu’nun koordinasyonunda, yolların ve kaldırımların güvenli bir şekilde açılması için sahada emek veriyor. Karla mücadele çalışmalarının her aşamasında şehrimizin ulaşımını aksatmamak ve günlük hayatı kolaylaştırmak adına gösterilen bu çaba, Malatya’mız için hayati bir öneme sahiptir. Malatya’mızın her köşesinde gece gündüz demeden emek veren tüm personelimize teşekkür ediyor, sahadaki çalışmalarını gayret ve dua ile destekliyoruz. Yolların ve kaldırımların temizlenmesi için alın teri döken Malatya’mızın sokaklarında kol gücüyle çalışan Büyükşehir Belediyemize bağlı fedakâr çalışma arkadaşlarımız da bu zorlu şartlarda, elleriyle kürek sallayarak yolları açıp, kaldırımları temizleyerek ve hayatın olağan akışını sürdürmek için büyük bir gayret gösteriyor, Malatya’mızın ulaşımı için adeta birer kahraman gibi çalışıyorlar. Onların emeği, şehrimizde yaşamı güvenli ve erişilebilir kılmanın en somut ifadesidir. Gayretlerinden dolayı tüm personelimize teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.Milletvekili Ölmeztoprak Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Motorize Ekipler Amirliği’ni de ziyaret ederek, görev başında olan emniyet mensupları ile bir araya geldi, kentteki güvenlik ve asayiş konularında istişarelerde bulundu.Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Ölmeztoprak, "Malatya’mızın huzur ve güvenliğini sağlamak adına gece gündüz demeden fedakârca görev yapan polislerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Onların sahada gösterdiği çabaların ne denli kıymetli olduğunu bir kez daha hissettik. Her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Güvenlik içinde bir Malatya için el birliğiyle gayret etmeye devam edeceğiz inşallah” diye konuştu.