Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar boks kategorisinde gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan milli boksör Hatice Akbaş, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın’ı makamında ziyaret etti. Malatyalı genç sporcu, ziyaret sırasında elde ettiği başarıyı ve bundan sonraki hedeflerini Başkan Taşkın ile paylaştı.Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi temsil eden ve kadınlar boks kategorisinde gümüş madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan Hatice Akbaş, başarısını paylaşmak üzere Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Başkan Taşkın Hatice Akbaş’ı tebrik ederken, Akbaş da olimpiyat sürecinde yaşadıklarını anlattı."Hatice Akbaş, Battalgazi’mizin ve ülkemizin gururu"Başkan Taşkın, Hatice Akbaş’ın başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Hatice, azmi ve kararlılığı ile hepimize örnek oldu. Paris’te kazandığı gümüş madalya ile sadece Malatya’mızı değil, tüm Türkiye’yi gururlandırdı. Onun başarısı, gençlerimize ilham vermekte ve sporda daha büyük başarılara ulaşmak için bir motivasyon kaynağı olmaktadır. Battalgazi Belediyesi olarak gençlerimizin her alanda başarılı olabilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Spor, gençlerimizin hem fiziksel hem de zihinsel gelişiminde büyük bir rol oynuyor. Hatice Akbaş kardeşimizin başarısı bizleri gençlerimize daha fazla spor yapma imkanı sunmamızı sağlıyor. Bu başarılar, Battalgazi’deki tüm gençlerimize ışık tutacak. Önce dünya şampiyonluğu sonrasında olimpiyatta gelen başarı taktire şayan. Hatice kardeşimiz bir sonraki olimpiyatta yarım kalan işini tamamlayacaktır. Kendisine başarılar diliyorum” dedi.Milli Sporcu Akbaş: “Büyük onur duyuyorum”Hatice Akbaş ise Başkan Taşkın’a verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, “Malatya’nın bir ferdi olarak bu başarıyı kazanmaktan büyük onur duyuyorum. Bundan sonraki hedefim, inşallah Paris’te yarım kalan altın madalyayı ülkemize kazandırmak. Bana inanan ve destek olan herkese minnettarım” diye konuştu.Ziyaretin sonunda Başkan Taşkın, Hatice Akbaş’a Battalgazi Belediyesi adına özel hediyeler takdim etti. Ayrıca, genç sporcuya spor kariyerinde başarılarının devamını dileyen Taşkın, Battalgazi Belediyesi olarak her zaman yanında olduklarını vurguladı.