Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nurullah Öner, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yerel basın mensupları ve medya temsilcileriyle kahvaltılı basın buluşmasında bir araya geldi.

Programda konuşan Öner, özgür ve güçlü basının şehirlerin gelişiminde kritik bir rol üstlendiğini belirterek, basın mensuplarına yönelik somut uygulamalar ve proje yaklaşımlarını kamuoyuyla paylaştı. Yerel basının yalnızca maddi sorunlar üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Öner, basının şehir ekonomisinin stratejik bir paydaşı olarak ele alınmasının önemine dikkat çekti.

Öner açıklamasında, TSO çatısı altındaki üyelerin ilan, tanıtım ve duyuru ihtiyaçlarının yerel basın üzerinden planlı, adil ve şeffaf bir sistemle yürütüleceğini ifade etti. Bu sistem sayesinde hem yerel basının görünürlüğünün artacağını hem de gelir sürekliliğinin sağlanacağını dile getirdi.

Fuar, zirve ve ekonomi temalı etkinliklerde yerel basının resmi tanıtım ortağı olarak sürece dahil edileceğini belirten Öner, tüm organizasyonlarda basının etkinlik planlamasının merkezinde yer alacağını kaydetti. Ayrıca dijital dönüşüm ve içerik üretimi alanında TSO öncülüğünde eğitim ve destek programlarının hayata geçirileceğini, bu sayede basının dijital reklam gelirlerinin artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

“Basın, şehir için bir maliyet değil, bir yatırım aracıdır” diyen Öner, eleştiren değil yön gösteren bir basın anlayışının destekleneceğini ve TSO ile basın arasındaki iletişimin sürekli ve açık tutulacağını ifade etti. Güçlü bir Elazığ ekonomisinin, güçlü ve özgür bir basınla mümkün olacağını vurguladı.

Toplantı, basın mensuplarıyla gerçekleştirilen soru-cevap bölümüyle devam ederken, program katılımcılar tarafından olumlu karşılandı. Toplantıda söz alan Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Serkan Gürtürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen bu anlamlı organizasyon için Nurullah Öner ve ekibine teşekkür ederek, çıktıkları yolda başarı temennilerinde bulundu.