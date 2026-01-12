İlimizde faaliyet gösteren Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri sahipleriyle birlikte gerçekleştirilen ziyarette İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nahit Yerebasan da hazır bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Alan, İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin’in göreve geldiği günden bu yana sergilediği yapıcı, çözüm odaklı ve samimi yaklaşımın takdire şayan olduğunu vurguladı.

Başkan Alan ziyarette yaptığı değerlendirmede; “Sayın Müdürümüz donanımı, yardımseverliği, duyarlılığı ve iyi niyetli yaklaşımıyla ilimize eğitim alanında önemli katkılar sunmaktadır. Kendisinin, kim olursa olsun, hangi sorunla gelirse gelsin, çözüm üretme hassasiyeti ve gayreti içinde olması bizleri son derece memnun etmektedir” ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen ziyarette, özel gereksinimli bireylere hizmet sunan Rehabilitasyon Merkezleri temsilcilerinin yaşadığı sorunlar kapsamlı şekilde ele alındı. Özellikle Elazığ Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nin (RAM) mevcut ihtiyaca yeterli gelmediği konusu gündeme taşındı. Elazığ genelinde yalnızca 1 adet RAM bulunmasına karşın, 42 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin faaliyet göstermesinin ciddi bir yoğunluğa neden olduğunu belirten Başkan Alan, bu durumun randevu sürelerini uzattığını ve değerlendirme süreçlerinde gecikmelere yol açtığını ifade etti.

Başkan Alan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak her zaman sektörümüzün yanında olacağız ve sürecin takipçisi olacağız” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin’in sorunlara